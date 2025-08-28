Descubren en la Patagonia una nueva especie de cocodrilo prehistórico que vivió hace 70 millones de años

Un equipo internacional de paleontólogos descubrió en la Patagonia austral argentina una nueva especie de cocodrilo prehistórico que habitó hace 70 millones de años, en el tramo final de la era de los dinosaurios. El fósil, excepcionalmente conservado, fue hallado en la provincia de Santa Cruz, cerca de El Calafate, y recibió el nombre Kostensuchus atrox, que significa “cocodrilo del viento feroz”.

El hallazgo fue liderado por los investigadores argentinos Fernando Novas y Diego Pol, del Conicet y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, junto a colegas de Japón, Brasil y Portugal. Los resultados fueron publicados en la revista científica PLOS One.

El ejemplar perteneció a la familia de los peirosáuridos, un grupo de reptiles extintos que habitó Sudamérica y África. Con un cuerpo de 3,5 metros de largo y un peso estimado de 250 kilos, poseía un cráneo de casi medio metro y más de 50 dientes afilados de cinco centímetros cada uno, comparables a los del Tiranosaurio rex.

“Estamos ante uno de los principales depredadores de su tiempo. Su mandíbula robusta y su mordida poderosa le permitían cazar dinosaurios pequeños y medianos”, explicó Pol. A diferencia de los cocodrilos actuales, los investigadores sostienen que el Kostensuchus tuvo un estilo de vida más terrestre o semiacuático, lo que aumentaba sus posibilidades de atrapar presas en tierra firme.

Los restos fueron encontrados en 2020 en la Formación Chorrillo, un sitio clave para reconstruir la biodiversidad del Cretácico tardío. Allí también se identificaron en los últimos años fósiles de dinosaurios, peces, tortugas y mamíferos.

“Desde 2019 venimos desarrollando expediciones en esta región, que es una de las más importantes del mundo para estudiar el final de la era de los dinosaurios”, señaló Novas. El trabajo para liberar el fósil, incrustado en una roca extremadamente dura, se extendió durante varios años.

El nombre Kostensuchus atrox combina la palabra “Kosten”, que en lengua tehuelche significa viento, con el dios egipcio de cabeza de cocodrilo, “Suchus”, y el adjetivo latino atrox, que significa “feroz”.

El descubrimiento aporta una pieza fundamental para comprender la vida en el sur de la Patagonia en los últimos millones de años antes de la gran extinción que acabó con los dinosaurios no aviares.

El fósil, que incluye cráneo, mandíbula y parte del esqueleto, es uno de los peirosáuridos más completos hallados hasta el momento y el más austral del que se tenga registro. Para los expertos, se trata de una especie clave para entender cómo estos depredadores se adaptaron a ecosistemas de altas latitudes que hoy permanecen cubiertos por nieve y hielo.

“El Kostensuchus nos muestra no solo la riqueza de la fauna que habitaba en esta región, sino también lo drástico que ha sido el cambio climático desde entonces”, concluyó Pol.

