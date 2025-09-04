Hallaron este miércoles los restos de una aterradora y misteriosa criatura en la playa galesa de Cefn Sidan, ubicada en la ciudad de Pembrey, sobre el sur del país. El descubrimiento lo realizó un turista, que rápidamente alertó a otras personas y a la comunidad científica británica.

La primera teoría de los investigadores marinos y los lugareños era que se trataba de una ballena. Sin embargo, después de algunos estudios, descartaron esta hipótesis y deslizaron la posibilidad de que sea un cuerpo de un animal marino enorme.

Científicos del CONICET hallaron elementos de una civilización milenaria en las Cataratas del Iguazú

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque aún se desconoce sobre qué animal se trata, las informaciones brindadas por los científicos indicaron que parecía ser una caja torácica con carne especialmente descompuesta. Tampoco se sabe específicamente cuántos días llevaba el cuerpo sobre la arena de la localidad costera.

Por el momento, se espera que los expertos examinen a la criatura para confirmar la especie del animal. Los especialistas también buscarán establecer cuál fue la causa de la muerte del animal y cómo llegó hasta las costas.

El único dato que brindaron los biólogos marinos es que suelen ocurrir muchas muertes de animales por desnutrición o por la contaminación del agua, provocando la rápida descomposición de los restos.

Descubrieron los restos de una aterradora y misteriosa criatura en una playa de Gales

Tanto para los habitantes como visitantes de Cefn Sidan, una de las playas más grandes de Gales, y para toda la comunidad científica británica significa un hallazgo importante, ya que el examen de la criatura brinda la oportunidad de obtener información sobre la vida marina de la zona.

Este hallazgo se suma a otros descubrimientos que sorprendieron al mundo científico este año. El pasado 5 de agosto investigadores de National Geographic reportaron la localización de una colonia de coral que mide 34 metros de ancho y 32 de largo, en las Islas Salomón.

En marzo el grupo Nippon Foundation-Nekton Ocean Censu encontró 866 nuevas especies marinas, lo que marcó un hito fundamental para la comprensión de la biodiversidad oceánica. Las expediciones y los talleres permitieron identificar una sorprendente variedad de especies, algunas nunca antes vistas, como el tiburón guitarra y el oso de agua oceánico.

BGD/DCQ