El secreto de las Cataratas de Sangre de la Antártida: descubren antiguas criaturas marinas atrapadas bajo el hielo

Científicos e investigadores lograron resolver uno de los misterios más fascinantes del continente blanco al revelar el secreto detrás de las célebres "Cataratas de Sangre" de la Antártida. La icónica cascada de tono carmesí, que brota del glaciar Taylor y desemboca en el lago Bonney, debe su llamativo color al agua salada rica en hierro que se oxida en contacto con el aire.

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Sin embargo, un reciente análisis de secuenciación de ADN publicado en la revista Nature Geoscience demostró que este flujo no es simplemente salmuera inerte: alberga en su interior a los descendientes de una antigua comunidad de microbios marinos que permanecieron sepultados y aislados del resto del planeta durante cientos de miles de años.

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Qué microorganismos habitan bajo el hielo y cómo lograron sobrevivir

El equipo de investigación analizó 167 muestras de hielo, sedimentos y agua en los Valles Secos de McMurdo, hallando que más del 9% de los microorganismos en las Cataratas de Sangre coinciden de forma directa con especies oceánicas actuales, una proporción infinitamente superior a la de otros puntos terrestres de la zona.

Entre las diminutas criaturas identificadas se destacan las diatomeas (algas con caparazón de sílice), haptófitas, dinoflagelados y ciliados. Estos organismos son descendientes del agua de mar que inundó el valle en épocas remotas, previa al descenso del nivel del océano y al posterior avance de la enorme masa de hielo que los dejó sellados.

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Pese a encontrarse sumidos en la penumbra absoluta y expuestos a condiciones gélidas y de extrema salinidad, las pruebas genéticas confirmaron que muchos de estos microorganismos continúan biológicamente activos.

Para resistir en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra, las especies desarrollaron mecanismos adaptativos extraordinarios, como la capacidad de entrar en estados de latencia prolongada o la activación de sistemas de respuesta al estrés celular. Esta red biológica subterránea constituye un refugio marino único que funciona de manera autónoma sin necesidad de luz solar directa.

La importancia del hallazgo para la historia de la Antártida y la ciencia global

El hallazgo proporciona la prueba biológica más sólida hasta la fecha de que la masa de agua atrapada bajo el glaciar tuvo un origen verdaderamente oceánico. Además de resolver el enigma sobre la procedencia de la salmuera, este "microecosistema congelado en el tiempo" ofrece a la comunidad científica una ventana sin precedentes para reconstruir la historia geológica y climática del continente antártico, permitiendo precisar el momento exacto en que los glaciares avanzaron y transformaron la geografía de la región.

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Por otro lado, la comprensión de cómo estas estructuras microbianas lograron perdurar durante milenios bajo presiones y temperaturas extremas aporta información clave para la astrobiología.

Los investigadores consideran que el comportamiento de esta biosfera subglacial sirve como modelo de estudio para analizar la potencial existencia de vida microscópica en ambientes análogos del sistema solar, tales como las lunas heladas Europa de Júpiter o Encélado de Saturno.

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