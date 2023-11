Expertos relevaron qué sucede en el cerebro cuando se deja la "mente en blanco"

Por mucho tiempo las personas y los profesionales se han preguntado si es posible "pensar en nada" o quedar con la "mente en blanco" y si esto puede tener algún tipo de utilidad. Al respecto, se ha demostrado que la actividad cerebral nunca se detiene y los pensamientos pueden "apaciguarse", pero no detenerse por completo.

En este sentido, según informó la agencia NA, expertos de la Universidad de California publicaron en Proceedings of the National Academy of Sciences un estudio sobre un patrón común que se presenta en el cerebro humano mientras las personas se encuentran con la "mente en blanco", conocido como Default Mode Network (DMN) o red neuronal por defecto.

Se trata de una red neuronal que entra en funcionamiento cuando las personas no se enfocan en ninguna tarea en particular. La misma, según indica el estudio, se vincula a procesos cognitivos como la introspección, la imaginación, la memoria y la consolidación de nuevos recuerdos.

Entre los hallazgos más significativos realizados por los expertos, se destacada que el patrón de actividad cerebral en reposo podría predecir el rendimiento mental a futuro, ya que los estados mentales en dicho proceso son indicadores relevantes sobre la capacidad cognitiva.

En otras palabras, la actividad mental en reposo puede sentar las bases para la actividad cerebral enfocada hacia el futuro, ya que el cerebro utilizaría el tiempo de inactividad para prepararse y planificar acciones con respecto a las futuras tareas y decisiones.

Cómo se realizó el estudio para analizar la "mente en blanco"

El estudio publicado fue llevado a cabo por un equipo de nueve expertos bajo la conducción del doctor Mladen Sormaz, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de York. El mismo se realizó sobre una base de 200 casos y a través de dos experimentos.

En el primer experimento se le solicitó a 145 participantes que realicen una tarea de 12 minutos la cual requería un esfuerzo mental intenso. Luego, estos fueron separados en tres grupos, uno de ellos continuó exigiendo a su cerebro, otro que pasó a realizar una tarea de relajación y meditación y el tercero que debió sentarse en una habitación en silencio, sin nada que hacer.

Durante el segundo experimento, 50 participantes nuevos recibieron una tarea que involucraba el procesamiento de información visual compleja. Acto seguido, estos fueron divididos en dos grupos: uno continuó con la misma tarea, mientras que el otro se quedó sentado en una habitación en silencio sin ningún tipo de actividad por 15 minutos.

Mientras se realizaban ambas pruebas los expertos midieron la actividad cerebral de los participantes tanto antes como después de las diferentes tareas, a través de una técnica de imagenología cerebral llamada resonancia magnética funcional (RMF).

Tras realizar los experimentos, estudios y análisis pertinentes, los profesionales involucrados concluyeron en que existe un patrón de actividad cerebral común (DMN) que surge cuando las personas, aparentemente, no están pensando en nada en particular.

A su vez, determinaron que estar con la "mente en blanco" no implica, necesariamente, ser improductivo, dado que en dicho estado, ciertas regiones cerebrales continúan procesando información sensorial, de modo que el cerebro analiza el entorno y procesa información de forma continua.

