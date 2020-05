Hepatitis E de rata: el virus que apareció en humanos y preocupa a los científicos

Un caso que surgió en 2018 de un paciente con problemas hepáticos anormales vuelve a preocupar en la actualidad a expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong. Se debe al surgimiento de la hepatitis E de rata en un humano. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad se transmite a través de la contaminación fecal del agua potable; sin embargo, en estos nuevos casos aún no se pudo establecer exactamente cómo se infectaron las personas.

Las investigaciones comenzaron hace dos años con el caso de un hombre de 56 años que se había sometido a un trasplante de hígado pero mostraba funciones hepáticas anormales sin causa aparente. En las pruebas encontraron que su sistema inmunitario estaba respondiendo a la hepatitis E, pero entonces no pudieron encontrar la cepa humana del virus de la hepatitis E (HEV) en su sangre. El virus viene en cuatro especies, que circulan en diferentes animales: en ese momento, se sabía que solo uno de estos cuatro infectaba a los humanos.

"De repente, tenemos un virus que puede saltar de las ratas callejeras a los humanos", explicó Siddharth Sridhar, microbiólogo y uno de los investigadores de HKU que hizo el descubrimiento, según publicó CNN. El virus mantiene en vilo a los investigadores ya que, desde el 2018 a la actualidad, se detectaron 10 residentes más de Hong Kong que dieron positivo con hepatitis E de rata.

Según la Organización Mundial de la Salud, la cepa humana de la hepatitis E se transmite por lo general a través de la contaminación fecal del agua potable, pero en este caso aún no se pudo determinar cómo se infectaron estas personas. Este desconocimiento dificulta las tareas de prevención ya que, por ejemplo, las personas que viven en áreas infestadas de ratas en teoría deberían estar en mayor riesgo, sin embargo, algunos pacientes infectados provienen de vecindarios con un bajo número de ratas.

Los expertos aseguran que el HEV de rata podría haber infectado a personas en Nueva York o París. Además de los 11 casos en Hong Kong, solo otro caso fue confirmado a nivel mundial: un hombre en Canadá que había viajado previamente a África. Fue al hospital después de experimentar urticaria, náuseas, ictericia grave y un hígado inflamado, y dio positivo por HEV de rata, según un informe publicado en febrero de 2019.

Muchas personas con hepatitis E solo experimentan síntomas leves y, en algunos casos, ni siquiera saben que están infectadas o no van al hospital. Pero el virus puede tener serias consecuencias para la salud, particularmente para pacientes con inmunidad debilitada. Las personas jóvenes y sanas sin afecciones preexistentes pueden recuperarse por sí solas, pero para poblaciones vulnerables, podría causar hepatitis crónica que los pacientes no pueden evitar, así como daño hepático a largo plazo y cicatrización de tejidos.

DR/FF