La misión espacial china Chang'e 5 halló dos nuevos minerales en la Luna y reveló datos inéditos de su composición

La exploración del satélite natural de la Tierra dio un nuevo salto con los resultados obtenidos por la misión espacial china Chang'e 5, que logró identificar dos minerales hasta ahora desconocidos de la Luna. El hallazgo, confirmado por científicos de la Administración Nacional del Espacio de China, no solo amplía el conocimiento sobre la geología lunar, sino que también aporta datos clave sobre la formación y evolución en la superficie lunar.

Los materiales fueron detectados tras el análisis de las muestras recolectadas durante la histórica misión, que en 2020 logró traer a la Tierra cerca de dos kilogramos de regolito lunar.

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Los análisis revelaron variaciones en la composición química del suelo, lo que sugiere que algunas regiones de la Luna podrían haber tenido procesos geológicos más complejos de lo que se creía.

La misión espacial china Chang'e 5 halló dos nuevos minerales en la Luna

Conocer la composición exacta del suelo lunar es fundamental para evaluar la posibilidad de utilizar recursos in situ, como minerales o elementos que puedan ser aprovechados en futuras bases en el regolito lunar.

Un viaje milimétricamente calculado: del despegue terrestre al regreso con muestras lunares

El éxito de la misión Chang'e 5 comenzó con un complejo operativo de lanzamiento desde el centro espacial de Wenchang, en la isla de Hainan. Diseñada para recolectar y transportar material lunar, la nave llevó a cabo una secuencia precisa de maniobras que incluyeron el alunizaje, la perforación del suelo y el posterior despegue desde la superficie del satélite.

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Uno de los aspectos más innovadores fue el sistema de acoplamiento automático en órbita lunar, que permitió transferir las muestras recolectadas al módulo de retorno. Esta tecnología, considerada altamente sofisticada, posicionó a China como uno de los pocos países capaces de ejecutar misiones de recolección y regreso desde otro cuerpo celeste.

Nuevos minerales hallados en la Luna

El impacto del hallazgo trasciende el ámbito científico. La misión Chang'e 5 se convirtió en un símbolo del avance tecnológico de China en la carrera espacial contemporánea, consolidando su presencia en un escenario históricamente dominado por potencias como Estados Unidos y Rusia.

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A medida que continúan los estudios sobre las muestras recolectadas, la comunidad científica internacional espera nuevos descubrimientos que permitan reconstruir con mayor precisión la historia geológica de la Luna.

PM