La NASA seleccionó a 16 científicos para que estudien los misteriosos avistamientos de ovnis

La NASA anunció que seleccionó a 16 científicos que se abocarán al estudio de los objetos voladores no identificados (OVNI). Ellos son expertos en disciplinas como astrobiología, ciencia de datos, oceanografía, genética, política y ciencia planetaria. También forma parte del equipo el astronauta retirado de la NASA Scott Kelly, expiloto de combate, piloto de pruebas y capitán retirado de la Marina de EE.UU.

La agencia espacial había anticipado que formaría este grupo en junio pasado y que sería dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Simons en la ciudad de Nueva York.

Este equipo se dedicará puntualmente a buscar las mejores maneras para abordar un estudio más profundo de los ovnis, ya que la NASA sostiene que el número limitado de observaciones de fenómenos aéreos no identificados ha dificultado sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos.

“Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo tanto, el enfoque del estudio es informar a la NASA qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados”, detalla el comunicado de prensa de la NASA.

Estudios de ovnis en Estados Unidos

En Estados Unidos, debido a la preocupación por la seguridad aérea, se realizaron varios estudios al respecto, incluso hubo un informe desclasificado del Pentágono en junio de 2021, pero que no arrojaba ninguna conclusión precisa.

“Los funcionarios de la NASA han estado pensando en cómo estudiar los fenómenos aéreos no identificados de manera formal durante mucho tiempo, pero querían asegurarse de abordarlo de la manera correcta”, explicó en junio Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Esta iniciativa de la NASA durará alrededor de nueve meses y será completamente desclasificado y de dominio público. “Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable”, destacó Zurbuchen en un comunicado el viernes.

Vida extraterrestre

Además de este equipo, la NASA continúa en la tarea de encontrar vida más allá de la Tierra, razón por la cual los programas de astrobiología son parte de su enfoque. El rover Mars Perseverance busca señales de vida pasada en el planeta rojo y, paralelamente se están desarrollando futuras misiones para buscar signos de vida en los mundos oceánicos de la Vía Láctea.

El proyecto para profundizar el estudio sobre ovnis parte de una preocupación por la seguridad aérea y la seguridad nacional, para ello se intenta establecer si estos fenómenos son naturales o si hay que buscar otro tipo de conceptualización. “Realmente creo que la calidad de la ciencia no solo se mide por los resultados que la respaldan, sino también por las preguntas que estamos dispuestos a abordar con la ciencia”, evaluó Zurbuchen a principios de este año.

“Creo que debemos abordar todas estas preguntas con un sentido de humildad”, anticipó Spergel a CNN. “He pasado la mayor parte de mi carrera como cosmólogo. Puedo decirte que no sabemos qué constituye el 95% del universo. Así que hay cosas que no entendemos. Espero que este estudio nos ayude a comprender mejor estos fenómenos. Pero al final del día, podemos concluir que todavía no entendemos muchos aspectos de ellos y tal vez tengamos una hoja de ruta sobre cómo progresar”, concluyó.

