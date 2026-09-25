La nave de defensa planetaria ‘Ramses’ de la ESA se activó con éxito por primera vez antes de su acercamiento al asteroide Apophis

La ESA (Agencia Espacial Europea) marcó un hito en el ámbito de la exploración del sistema solar, tras haber completado con éxito el primer encendido e integración de sistemas de la nave de defensa planetaria ‘Ramses’ , diseñada para interceptar y escoltar al asteroide Apophis. El bólido de 375 metros de diámetro pasará a sólo 31.600 kilómetros de la superficie terrestre el viernes 13 de abril de 2029, según el monitoreo más reciente.

La distancia posiciona el cuerpo rocoso por debajo de la órbita de los satélites geoestacionarios, ofreciendo una oportunidad científica sin precedentes. El éxito operativo ratificó que la seguridad espacial dejó de ser un concepto abstracto, para convertirse en una disciplina indispensable en el universo espacial del siglo XXI.

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Con un plazo de desarrollo inusualmente corto para los estándares de las misiones espaciales interplanetarias, el equipo técnico de la ESA ha adaptado con éxito la arquitectura de la misión ‘Hera’ para acortar los cronogramas de ingeniería.

Asteroide Apophis

La sonda espacial tiene previsto su lanzamiento entre abril y mayo de 2028 a bordo de un cohete H3, en colaboración con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

El liderazgo de la misión subrayó la trascendencia y la exigencia de este proyecto, destacando la necesidad de actuar con extrema precisión operativa

El gerente del Proyecto ‘Ramses’ en la Agencia Espacial Europea (ESA), Paolo Martino, destacó que “el núcleo de esta misión es caracterizar este asteroide antes, durante y después del encuentro cercano con la Tierra. Apophis es un evento único en la historia reciente de la observación espacial y tenemos una sola oportunidad para estar allí en el momento preciso”.

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Entre los ensayos más exigentes figura la prueba de vacío térmico, diseñada para reproducir las condiciones que encontrará la nave fuera de la atmósfera terrestre. La sonda espacial ‘Ramses’ (Misión rápida a Apophis para la seguridad espacial) permanecerá en un vacío de calidad espacial durante dos o tres semanas y deberá funcionar de manera continua durante ese periodo.

“Una misión interplanetaria de esta clase nunca se había ejecutado en un marco temporal tan estrecho, pero la activación exitosa de nuestros subsistemas nos confirma que la ingeniería europea responde con agilidad cuando la seguridad planetaria lo requiere”, señaló Paolo Martino.

Misión de defensa planetaria 'Ramses'

Cómo desplegará sus nanosatélites la misión Espacial ‘Ramses’ sobre la superficie de Apophis

El pasaje de Apophis será tan cercano que será visible a simple vista para más de 2 000 millones de personas en Europa, África y partes de Asia. No obstante, el valor real reside en los instrumentos analíticos que desplegará Ramses:

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Dos pequeños nanosatélites o también denominados ‘CubeSats’ integrados se desacoplarán de la nave nodriza para aproximarse a la superficie y tomar mediciones de campo magnético y composición de plasma.

El investigador principal de la misión ‘Ramses’, Patrick Michel, explicó que “al llegar semanas antes del sobrevuelo, Ramses podrá mapear la composición y la estructura de Apophis en su estado 'inalterado'. Cuando el asteroide pase a poca distancia de la Tierra, las fuerzas gravitacionales de nuestro planeta ejercerán un tirón de marea capaz de alterar su rotación, desatar desprendimientos de rocas en su superficie y deformar su estructura interna”.

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Al asumir órbitas de muy baja altitud o trayectorias de vuelo cercano, funcionarán como “exploradores de vanguardia”. Los CubeSats están equipados con instrumental especializado para responder a preguntas clave sobre la estructura interna y la respuesta del asteroide a las fuerzas de marea terrestre

PM