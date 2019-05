Lanzaron un asistente virtual para ayudar a las embarazadas

por Enrique Garabetyan

Para poder disminuir las tasas de mortalidad materna y neonatal y mejorar los controles durante el embarazo, las autoridades de las Secretarías de Salud y de Modernización presentaron ayer una herramienta original: se trata del ChatBot “Crecer”, que permite a cualquier usuario, usando el Messenger de Facebook, acceder a información y consejos detallados sobre el embarazo, el parto y la salud del recién nacido.

La nueva opción es un asistente virtual capaz de “conversar” en forma autónoma respondiendo las inquietudes específicas de los usuarios: desde qué hacer con los cólicos del bebé hasta cómo tramitar un DNI. Además, permite crear recordatorios de turnos y, a través de la geolocalización, ubicar el centro de salud más cercano. Y también suma datos sobre vacunación, derechos y asignaciones familiares.

Durante la presentación oficial, Andrés Ibarra, secretario de Gobierno de Modernización explicó que “este proyecto se inscribe en las iniciativas de Agenda Digital que llevamos adelante”. Y el doctor Adolfo Rubinstein, responsable de la secretaría de Salud, destacó que “el uso de estas plataformas y tecnologías genera mejoras concretas en la calidad de atención médica”.

Herramienta. “En 2017 se armó un equipo de especialistas de Salud y Modernización para estudiar cómo disminuir las tasas de mortalidad neonatal y materna y mejorar los controles en el embarazo, le contó a PERFIL la doctora Florencia Rolandi, asesora en temas de Salud Digital en la secretaría de Modernización. Y recordó que “hoy en Argentina una de cada tres embarazadas no llega a los cinco controles médicos recomendados por la OMS durante esos nueve meses. Y en la Provincia de Buenos Aires el 7% de las mujeres directamente no se hace controles”. De hecho, según los datos que brindó Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital, “casi una de cada diez mujeres tiene su primer contacto con el sistema de salud recién al llegar al parto”.

Para cambiar esta realidad, se pensó en recurrir a una herramienta digital que llegara a las futuras mamás y papás estén donde estén y en los momentos libres. “Les damos información científica seria, redactada en forma simple, amena y ágil, para que puedan sacarse dudas sin esperar la próxima consulta con el médico”, explicó Rolandi.

El desarrollo se hizo tras un largo relevamientos de campo, con muchas entrevistas, en maternidades del partido de Pilar. “Quisimos encontrar la forma más efectiva de llegar a la gente. Y vimos que la mejor opción era por medio de un robot inteligente de chat en Facebook, ya que solo en Argentina esta red social tiene 28 millones de usuarios. Además, los usuarios mantiene la misma cuenta, aunque cambien el teléfono. Comprobamos que eso era más efectivo que enviar e-mails o desarrollar una app”, dijo Rolandi. Desde el principio pensaron mejorar el proyecto hasta lograr un impacto efectivo en la salud pública. Diana Fariña, Directora de Maternidad e Infancia, le dijo a PERFIL que armaron un plan piloto en el partido de Pilar durante un año para ver los resultados y entender el proceso. “Finalmente en un grupo de 700 mujeres comparamos las conductas de quienes usaron el ChatBot y las que no lo conocían. Entre las que son usuarias el promedio del primer control médico fue en la semana 15, mientras que las embarazadas que no lo usaron recién se controlaron a la semana 17. Logramos una diferencia importante porque hace tiempo la OMS estableció que es clave tener el primer control de la gestación antes de la semana 13”. Algo similar resultó respecto a los controles durante el embarazo. “Lo óptimo es que la embarazada tenga un mínimo de cinco consultas en los nueve meses. Tras los ensayos, el 38% de las no usuarias tuvieron menos de cinco, pero entre quienes sí usaron el ChatBot, apenas el 23% no alcanzó al mínimo de consultas”.

El programa (https://www.argentina.gob.ar/chatcrecerwebby) invita a la persona a ingresar su situación (embarazo en proyecto, posibilidad de estar o no embarazada, embarazo en curso). Luego, sobre la base de estos datos y con los recursos de la inteligencia artificial, el sistema es capaz de comprender y responder lo que la embarazada desea saber.

¿Qué viene a futuro con esta herramienta? “Creo que estas opciones digitales son ideales para mejorar el tema de educación sexual y también se pueden usar para que cualquier usuario tenga información rápida sobre los lugares de atención más cercanos”, dijo Fariña. Y, según Rolandi, hay otros dos temas de salud pública en las que las plataformas digitales pueden hacer diferencia: “prevención en hipertensión arterial y en todo lo referido a sobrepeso y obesidad”.

Un proyecto premiado

El flamante chat nació con un premio bajo el brazo: hace una semana recibió el galardón en la categoría “Salud” de los Premios Webby, otorgados cada año por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales en Nueva York. Uno de los puntos destacados fue el de la privacidad, ya que se manejan temas personales y sensibles. “Toda la información que recibimos está encriptada. Los operadores solo pueden ver el nombre del usuario, pero no acceden a ningún otro dato, ni siquiera ver la foto de perfil”, le dijo a PERFIL Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital. Según Rolandi, en el futuro esta herramienta podría crecer usando la geolocalización del usuario para disparar campañas segmentadas específicas. “Por ejemplo, enviar información sobre dengue pero solo a personas que residen en zonas de riesgo”.