Los conservacionistas y pobladores del Parque Nacional El Impenetrable celebraron el primer nacimiento registrado en estado silvestre de un cachorro de yaguareté, una especie en peligro crítico de extinción en el Chaco seco argentino. Así lo confiraron dos guías locales, Pablo Luna y Darío Soraire, quienes a comienzos de este mes navegaban por el río Bermejo y se encontraron con Nalá, una hembra liberada en 2024, que apareció junto a su cría de cinco meses.

Ante el primer nacimiento natural registrado en más de 35 años, el pasado 30 de julio los guías capturaron una imagen desde una lancha en el Paraje La Armonía. “Fue un día maravilloso para mí, tuve la suerte de ver a Nalá con su cachorro a la ribera del río Bermejo”, contó Soraire emocionado.

La situación cambió en 2019, cuando apareció Quaranta, un macho solitario que dio inicio a un ambicioso proceso de reintroducción, luego de que el yaguareté fuera considerado virtualmente extinto en esta zona. Ante este escenario, la Fundación Rewilding Argentina, junto con la Administración de Parques Nacionales, crearon un centro de cría.

Allí, Qaramta fue cruzado con Tania, una hembra en cautiverio, y de esa unión nacieron Nalá y su hermano Takajay. Desde agosto de 2024 Nalá fue liberada en El Impenetrable y está monitoreada con un collar satelital que sigue sus movimientos y a fines de febrero los técnicos de Rewilding notaron que permanecía varios días en el mismo lugar.

De esta manera, el 20 de mayo aparecieron huellas pequeñas junto a las de la madre, lo que reforzó la hipótesis de la presencia del cachorro, y luego los guías lograron fotografiar a Nalá con su cría en una barranca del río Bermejo. “Esta vez no fueron las balas, sino los ojos y la cámara de dos jóvenes guías los que captaron el espectáculo”, expresaron desde Fundación Rewilding, destacando el rol de las comunidades locales en la protección de la fauna nativa.

Recién los próximos días se esperan más detalles sobre el cachorro, su madre Nalá, y el papel fundamental de Pablo y Darío en esta nueva etapa para el ecosistema chaqueño.

Éxito genético en la reintroducción del yaguareté en Iberá

La reintroducción del yaguareté en el Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes, fue la primera iniciativa de este tipo a nivel mundial y dio paso a un segundo proyecto, también en territorio argentino, en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco. Ambos programas requirieron una planificación minuciosa, de largo plazo y con múltiples equipos técnicos y científicos, para garantizar el éxito del regreso de esta especie a su hábitat natural.

Así como en muchos proyectos de reintroducción, la población inicial fue pequeña, por eso fue clave realizar un seguimiento genético que, en el caso de Iberá, estuvo a cargo de un grupo de especialistas de Brasil liderado por el Dr. Eduardo Eizirik, considerado el mayor experto mundial en genética de yaguaretés. De acuerdo a lo que explicó, "la secuenciación del genoma completo" brindó la información más precisa para evaluar el proyecto y tomar decisiones.

Desde el punto de vista genético, el arranque del proyecto fue muy prometedor, y Sebastián Di Martino, director de conservación de la Fundación Rewilding Argentina, afirmó que “Generamos información sin precedentes. Los individuos de Iberá mostraron niveles de diversidad genética similares a los de poblaciones sanas del Amazonas”.

Por último, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó el impacto del programa: “La reintroducción del yaguareté en Iberá sigue siendo un orgullo para los correntinos. Logramos dinamizar económicamente una región emblemática, mientras aplicamos ciencia y tecnología que nos colocan a la vanguardia en este tipo de iniciativas”.

MV/MU