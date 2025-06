Juicio por cazar un yaguareté: por qué se considera que puede ser “histórico”

El 12, 13 y 14 de agosto se realizará en Formosa un juicio oral y público que ya es considerado como “histórico”: cuatro hombres serán juzgados por cazar y despellejar un yaguareté en la zona rural de Estanislao del Campo, al sudeste de la provincia. El caso marca un hito porque será la primera vez que en Argentina podría dictarse una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal declarado “Monumento Natural Nacional”, una figura legal que lo protege especialmente.

El hecho ocurrió en julio de 2024. Las imágenes de los imputados posando junto al cuerpo del animal colgado de una soga circularon por redes sociales y generaron un amplio repudio de la sociedad, organizaciones ambientalistas y organismos públicos.

Por qué el juicio es considerado inédito

Especialistas aseguran que el proceso judicial no sólo podría sentar jurisprudencia penal, sino que también es pionero por otros dos motivos clave:

-Es la primera vez que permiten a una organización ambientalista actuar como querellante en un caso por muerte de fauna silvestre.

-El Estado nacional se presenta como parte activa del proceso, a través de la Administración de Parques Nacionales.

En la audiencia preliminar participaron los cuatro imputados y sus defensas, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Red Yaguareté, que interviene como querellante.

“El juicio ya es histórico. No sólo buscamos una condena, sino demostrar que matar a una especie protegida puede tener consecuencias reales, incluso la cárcel”, explicó a Corrientes al Día, Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de Red Yaguareté.

“Esperamos una condena ejemplar. El que caza debe pagar”, dijo a Chaco Día a Día la abogada Natalia Cardozo, Coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales.

La funcionaria celebró que la causa por la caza y faenamiento del yaguareté en Formosa haya llegado a la instancia de debate oral y explicó que desde la resolución 264/2024, la Administración interviene como querellante en todas las causas penales en las que estén comprometidos Monumentos Naturales. “Es parte de una línea institucional que busca asumir un rol activo, porque muchas de estas causas no prosperan por falta de recursos, de pruebas o de conciencia sobre el valor de las especies protegidas”, señaló.

Los hechos

A fines de julio de 2024, cuatro hombres cazaron y despellejaron a un yaguareté en cercanías de Estanislao del Campo, Formosa. Luego se sacaron fotos con el cadáver y las difundieron. Las imágenes provocaron indignación pública y, a los pocos días, fueron detenidos. Tres de los imputados ya están cumpliendo prisión domiciliaria, luego de haber estado en dependencias de Gendarmería Nacional. Alegaron haber actuado en defensa de su ganado, pero tanto la querella como las autoridades de Parques Nacionales refutan esta justificación.

“La ley no admite excepciones en estos casos. La especie está en peligro crítico de extinción. Si no actuamos con firmeza, no queda futuro para el yaguareté”, advirtió Lodeiro Ocampo.

¿Qué leyes protegen al yaguareté en la Argentina?

-Fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001.

-Su caza y comercialización está prohibida por la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421.

-Está incluido en el convenio internacional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio de especies en peligro.

-Actualmente, la pena prevista por matar fauna protegida no supera los tres años, por lo que usualmente se reemplaza por multas, probation o trabajos comunitarios. Por eso, desde la Red Yaguareté y otros sectores se reclama una reforma legal que eleve las sanciones.

-En el Gran Chaco argentino (comprendido por Chaco, Formosa y otras provincias) quedan apenas unos 20 ejemplares.

-Se estima que quedan menos de 250 yaguaretés adultos en todo el país, divididos en tres poblaciones distintas: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en Chaco seco, con incursiones y sitios que deben ser investigados por probable presencia en áreas de Chaco húmedo), y porciones de la selva misionera o paranaense (coincidiendo casi en su totalidad con el corredor verde).

-A nivel internacional la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) lo categorizó como “Cercano a la Amenaza”.