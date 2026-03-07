Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV que alcanzará un valor máximo de 8, considerado "muy alto". Se recomienda evitar la exposición directa en horas del mediodía. En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices "extremos" (superiores a 11) en el norte, mientras que en la región central y Cuyo oscilarán entre 8 y 10, manteniéndose niveles moderados hacia el sur.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala estándar internacional permite comunicar el riesgo de sufrir lesiones cutáneas. Los valores comienzan en 0 y no tienen un límite superior; cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de daño en la piel y los ojos en un menor periodo de tiempo.

Es fundamental conocer este indicador porque la radiación UV es invisible al ojo humano y no produce calor inmediato, lo que suele generar una falsa sensación de seguridad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el monitoreo diario del IUV ayuda a las personas a tomar decisiones informadas sobre cuándo buscar sombra o aplicar medidas de protección adicionales para prevenir patologías crónicas.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a los rayos UV conlleva riesgos severos a corto y largo plazo. Según la OMS, el daño más inmediato son las quemaduras solares (eritemas), pero la acumulación de radiación a lo largo de la vida es el principal factor de riesgo para el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel y el envejecimiento prematuro. Además, puede provocar afecciones oculares graves como cataratas y pterigión (crecimiento anormal del tejido de la conjuntiva).

Por otro lado, la OPS advierte que la radiación UV puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades. Aunque una exposición mínima es necesaria para la síntesis de vitamina D, los niveles que se pronostican para esta jornada en Argentina superan ampliamente lo recomendado, volviendo indispensable el uso de barreras protectoras.

Para cuidar la salud, los organismos internacionales recomiendan evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más verticales. Es vital el uso de protector solar de amplio espectro con un FPS mínimo de 30, aplicándolo cada dos horas o tras salir del agua.

Asimismo, se sugiere el uso de ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha que cubran orejas y cuello, y anteojos de sol con filtro UV certificado. La OMS enfatiza que la protección debe reforzarse en niños y jóvenes, ya que la piel es más sensible en estas etapas y el daño solar es acumulativo.