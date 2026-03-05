Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV "muy alto", con valores que oscilarán entre 8 y 10. Se recomienda evitar la exposición directa en las horas pico de sol.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé niveles "extremos" (11+) en el norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia el índice será "moderado", variando según la nubosidad de cada región.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala comienza en 0 y no tiene un límite superior, aunque valores superiores a 11 se consideran "extremos". Su función principal es alertar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de protección, ya que la radiación UV no puede verse ni sentirse, pero sus efectos son acumulativos y potentes.

Rayos UV

Es fundamental conocer este índice porque permite cuantificar el riesgo de daño inmediato (quemaduras) y a largo plazo. La OMS y la OPS subrayan que el IUV es una herramienta de salud pública esencial: cuando el índice alcanza un nivel de 3 o superior, ya es necesario aplicar medidas de protección. Entender los niveles ayuda a las personas a planificar sus actividades al aire libre de manera segura, reduciendo la incidencia de enfermedades cutáneas y oculares relacionadas con el sol.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, que es el tipo más agresivo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel, lo que puede provocar mutaciones con el tiempo. Además del cáncer, la radiación solar causa el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), manifestándose en arrugas profundas, manchas y pérdida de elasticidad antes de tiempo.

Los efectos no se limitan a la piel; los ojos también sufren graves consecuencias. La OMS advierte que la exposición prolongada sin protección adecuada contribuye a la aparición de cataratas, que es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, y puede provocar quemaduras oculares dolorosas como la fotoqueratitis. Asimismo, se ha demostrado que la radiación UV puede debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas enfermedades y limitando la eficacia de las vacunas aplicadas a través de la piel.

Para mitigar estos riesgos, la OMS recomienda limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más intensos. Es fundamental buscar la sombra y utilizar ropa protectora, como camisas de manga larga, pantalones y sombreros de ala ancha que cubran la cara, las orejas y el cuello. El uso de anteojos de sol con protección UV certificada es igualmente crítico para preservar la salud ocular y prevenir daños en la retina y el cristalino.

Complementariamente, se debe aplicar protector solar de amplio espectro (que proteja contra rayos UVA y UVB) con un factor de protección (FPS) mínimo de 30 en todas las áreas descubiertas. La OPS enfatiza que el protector no debe usarse para prolongar la estancia al sol, sino para proteger la piel durante la exposición inevitable, y debe reaplicarse cada dos horas o después de nadar o sudar. Por último, se debe prestar especial atención a los niños, cuya piel es más sensible, evitando la exposición directa de lactantes menores de un año.