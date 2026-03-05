El jueves 5 de marzo de 2026 presentará condiciones de inestabilidad climática en gran parte de Argentina, destacándose el ingreso de un frente fresco en la zona central. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones dispersas y un descenso térmico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras que el noroeste argentino permanece bajo vigilancia por tormentas de variada intensidad y ráfagas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 5 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, la jornada iniciará con un ambiente húmedo y cielo mayormente nublado. Las temperaturas en CABA oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C, lo que marca un alivio frente al calor previo. Existe una probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones durante gran parte del día, con valores de precipitación estimados entre el 40% y 70%.

Clima jueves 5 de marzo

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, con vientos moderados predominantes del sector este. Hacia localidades como Miramar, el termómetro rondará entre los 13 °C y 19 °C bajo un cielo cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas de gravedad para el Área Metropolitana, aunque la nubosidad persistente limitará la exposición solar y mantendrá sensaciones térmicas moderadas durante la tarde y noche.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte y noroeste argentino enfrentarán condiciones de mayor inestabilidad. En provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, se mantienen las previsiones de tormentas con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. "Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos", indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza, se espera un descenso de temperatura con una máxima de 22 °C y mínimas de 16 °C, acompañadas de lluvias aisladas. Por otro lado, la Patagonia registrará valores más frescos; en Santa Cruz se prevén máximas de 12 °C y mínimas de 7 °C. El centro del país, incluyendo Córdoba y Santa Fe, mantendrá una nubosidad variable con mejoramientos temporales hacia el final de la jornada.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 6 de marzo, la inestabilidad continuará en el AMBA con una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. Se estima que las probabilidades de lluvia disminuyan gradualmente hacia la tarde, dejando un cielo mayormente nublado. En el resto del país, las tormentas en el NOA comenzarán a ceder, aunque persistirá el ambiente húmedo y las temperaturas templadas en el inicio del último tramo del verano.

Hacia el sábado 7 de marzo, las condiciones meteorológicas en la Capital Federal y alrededores mostrarán una mejoría definitiva con cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas se estabilizarán entre los 18 °C y 25 °C, sin pronóstico de precipitaciones. En las provincias del norte, la estabilidad regresará lentamente, permitiendo un ascenso paulatino de las temperaturas máximas que podrían volver a rondar los 30 °C hacia el inicio de la semana siguiente.