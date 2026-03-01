Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé un índice UV máximo de 11, considerado de nivel extremo. El pico de radiación ocurrirá entre las 12:00 y las 15:00, exigiendo protección obligatoria para evitar quemaduras.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el norte y centro del país registrarán índices entre 10 y 13. En la Patagonia, los valores serán moderados, oscilando entre 4 y 6, aunque se recomienda precaución por la reflexión solar.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa como un valor numérico superior a cero: cuanto más alto es el índice, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en menos tiempo.

Es fundamental conocerlo porque funciona como un sistema de alerta temprana. Los niveles se agrupan en categorías: bajo (menor a 2), moderado (3 a 5), alto (6 a 7), muy alto (8 a 10) y extremadamente alto (11 o más). Monitorear este índice permite a la población ajustar sus actividades al aire libre y prevenir daños celulares irreversibles.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la exposición prolongada y sin protección a los rayos UV es la causa principal del cáncer de piel, incluyendo el melanoma. Además, el daño acumulativo provoca envejecimiento prematuro de la dermis, pérdida de elasticidad y la aparición de manchas solares que pueden evolucionar a lesiones malignas.

Más allá de la piel, la radiación UV afecta severamente la visión, pudiendo causar cataratas y pterigión (crecimiento de tejido sobre la córnea). La OMS subraya que las quemaduras solares sufridas durante la infancia y la adolescencia aumentan drásticamente el riesgo de padecer patologías dermatológicas graves en la edad adulta debido a la memoria de las células.

Para protegerse, los organismos internacionales recomiendan evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 16:00, cuando los rayos son más verticales. Es esencial el uso de ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar la salud ocular de forma efectiva.

Asimismo, se debe aplicar protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 o superior en todas las áreas expuestas, reaplicándolo cada dos horas o tras salir del agua. La OPS recuerda que incluso en días nublados la radiación atraviesa las nubes, por lo que la protección debe ser una conducta constante y preventiva.