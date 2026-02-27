En la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el índice UV alcanzará un máximo de 9, un nivel clasificado como “muy alto” según los estándares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esto implica que la exposición prolongada al sol sin protección puede provocar daños cutáneos y oculares en un tiempo relativamente corto.

Sin más, en otras regiones del país, el SMN prevé niveles extremos de radiación en el norte y Cuyo, superando los 11 puntos. La zona central registrará niveles muy altos, mientras que la Patagonia presentará índices moderados, entre 3 y 5. Estas diferencias obedecen principalmente a la latitud, la altitud y la cobertura nubosa de cada región.

Qué es el índice UV y por qué es clave para la salud

El índice de radiación ultravioleta (IUV) es una medida internacional que cuantifica la intensidad de los rayos UV que llegan a la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador permite calcular la probabilidad de daño a la piel y los ojos en función de la exposición solar. Cuanto mayor es el índice, menor es el tiempo que tarda la radiación en causar efectos nocivos.

Se clasifica en cinco categorías: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremadamente alto (11 o más). Conocer este valor permite a la población planificar actividades al aire libre, elegir la ropa adecuada y aplicar medidas preventivas para reducir la incidencia de quemaduras, envejecimiento prematuro y enfermedades relacionadas con la radiación.

Los riesgos de la radiación UV para la salud

La exposición prolongada y sin protección a la radiación ultravioleta puede tener consecuencias graves. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los efectos agudos incluyen quemaduras solares y daño ocular, como inflamación de la córnea o conjuntivitis. A largo plazo, aumenta el riesgo de cáncer de piel —melanoma y carcinoma—, envejecimiento prematuro de la piel y cataratas.

Además, la radiación UV puede afectar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad de respuesta ante infecciones. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, ya que la piel más fina y sensible aumenta el riesgo de complicaciones en la adultez. Estudios de la OMS y la OPS muestran que hasta un 80% de la exposición acumulada ocurre antes de los 18 años, lo que subraya la importancia de la protección temprana.

Para cuidarse, se recomienda:

Limitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más intensa.

Permanecer en la sombra siempre que sea posible.

Usar ropa protectora: sombreros de ala ancha, camisetas de manga larga y anteojos de sol con filtro UV certificado.

Aplicar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB) con FPS 30 o superior, cada 2 horas o después de nadar o sudar. Incluso en días nublados, la radiación puede penetrar y causar daño.

Tomar estas precauciones reduce significativamente los riesgos de exposición y contribuye a prevenir enfermedades dermatológicas y oculares a largo plazo.