La ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense registrarán este jueves 26 de febrero un índice UV de 7, considerado "alto" por los especialistas. Esto implica un riesgo significativo de daño a la piel y los ojos si la exposición al sol es prolongada.

Además de ello, en otras regiones, la situación será aún más crítica: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica niveles "muy altos" o "extremos" en el norte y centro del país. La Patagonia, en cambio, experimentará niveles moderados, con menor riesgo de quemaduras.

Qué es el índice UV y por qué es clave para la salud

El índice ultravioleta (UV) mide la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre. Se expresa en una escala numérica que comienza en 0 y no tiene un límite superior. A mayor número, mayor es la probabilidad de sufrir quemaduras y daños oculares en menos tiempo.

Rayos UV

La Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó este indicador para alertar a la población sobre la necesidad de protegerse. Según la escala:

Bajo (1-2): exposición segura.

Moderado a alto (3-7): requiere precauciones como sombra y protector solar.

Muy alto a extremo (8 o más): riesgo elevado; la protección debe ser estricta y prolongada.

Conocer el índice UV permite planificar actividades al aire libre, evitando daños inmediatos y problemas de salud a largo plazo.

Riesgos del exceso de radiación solar

La exposición prolongada a rayos UV es la principal causa de cáncer de piel, incluyendo melanomas y carcinomas no melanomas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta que estos rayos penetran en las capas profundas de la piel, dañan el ADN celular y aceleran el envejecimiento cutáneo, provocando arrugas, pérdida de elasticidad y manchas.

Además, los UV afectan los ojos, generando cataratas, fotoqueratitis (quemaduras en la córnea) y, en casos severos, pérdida de visión parcial. La exposición también puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Incluso los días nublados requieren cuidados, ya que hasta un 80 % de los rayos UV atraviesan las nubes.

Cómo protegerse de manera efectiva

La OMS recomienda limitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación alcanza su punto máximo. Entre las medidas más eficaces se incluyen:

Buscar sombra siempre que sea posible.

Usar ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado.

Aplicar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior, 20 minutos antes de la exposición. Renovarlo cada dos horas o después de nadar, sudar o secarse con toalla.

Adoptar estas precauciones reduce significativamente el riesgo de quemaduras y protege la piel y los ojos de daños a largo plazo.