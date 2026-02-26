Este jueves 26 de febrero de 2026 presenta un escenario meteorológico dividido en Argentina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas fuertes, con posible caída de granizo para San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Rioja. En contraste, la región del Área Metropolitana de Buenos Aires disfrutará de condiciones estables, con nubosidad variable y sin precipitaciones.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 26 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26 °C durante la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén lluvias para la Capital Federal, manteniendo la tendencia de alivio térmico tras las recientes tormentas que afectaron a la región central del país.

Clima jueves 26 de febrero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima presentará variaciones menores. En ciudades como La Plata, se estima una máxima de 24 °C con vientos leves del noreste. Por su parte, en zonas de la costa atlántica como Mar del Plata, la temperatura oscilará entre los 14 °C y 21 °C. En términos generales, el territorio bonaerense mantendrá un ambiente agradable, con una humedad promedio cercana al 44% y buena visibilidad.

Cómo estará el clima en el resto del país

El foco de inestabilidad se desplaza hacia el oeste y centro del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en San Luis, Córdoba y Cuyo se esperan "tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h" .

En el norte argentino, las temperaturas continuarán elevadas, con máximas que podrían superar los 35 °C en Formosa y Chaco. En San Juan, el pronóstico indica una máxima de 31 °C bajo condiciones de inestabilidad hacia la tarde. Mientras tanto, en la Patagonia, se prevén vientos moderados y temperaturas más frescas, con marcas térmicas que en ciudades como Bariloche no superarán los 20 °C, manteniendo cielos mayormente despejados durante la jornada.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

A partir del viernes 27 de febrero, se espera un ascenso gradual de la temperatura en el centro del país. En el AMBA, la mínima será de 20 °C y la máxima de 29 °C con cielo algo nublado. El SMN prevé que la inestabilidad persista en la región de San Luis y La Pampa, donde podrían registrarse nuevas lluvias aisladas antes de una estabilización general de las condiciones climáticas.

Hacia el fin de semana, el calor se intensificará nuevamente en gran parte de Argentina. Para el sábado y domingo, se pronostican máximas de entre 30 °C y 32 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. En el norte del país, se anticipa el retorno de valores térmicos extremos, con focos que podrían alcanzar los 40 °C en el área agrícola, marcando un cierre de febrero con alta oscilación térmica y baja probabilidad de precipitaciones.