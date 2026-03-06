Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV máximo de 9, categorizado como "Muy Alto". Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas para prevenir daños.

En el resto de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices de 11+ (Extremo) en el Norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia oscilarán entre 5 y 7 (Moderado a Alto), variando según la nubosidad y la latitud de cada región.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice ultravioleta (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación biológicamente activa que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador permite cuantificar el riesgo de sufrir lesiones cutáneas y oculares, utilizando una escala que va desde 1 (bajo) hasta 11 o más (extremo).

Rayos UV

Conocer el índice UV es fundamental para la salud pública porque permite a las personas adoptar medidas de protección proporcionales al riesgo. La radiación UV es invisible al ojo humano y no genera calor inmediato, lo que puede llevar a una falsa sensación de seguridad; sin embargo, niveles elevados pueden causar daños celulares acumulativos que se manifiestan a corto y largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos UV, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma y carcinomas. Además, puede provocar quemaduras solares graves, el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento) y el debilitamiento del sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para combatir ciertas enfermedades.

Asimismo, la radiación solar afecta seriamente la salud ocular. La OPS advierte que la exposición prolongada sin protección puede derivar en la aparición temprana de cataratas, pterigión (crecimiento de tejido sobre la córnea) y otras afecciones de la retina. Estos riesgos aumentan significativamente cuando el índice UV se encuentra en niveles "muy altos" o "extremos", como se prevé para esta jornada.

Para mitigar estos efectos, la OMS recomienda el uso de protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior), aplicado cada dos horas o después de nadar o sudar. También se aconseja buscar la sombra y utilizar barreras físicas como sombreros de ala ancha que cubran cara y orejas, junto con anteojos de sol que posean filtros con protección certificada contra rayos UVA y UVB.

Finalmente, es crucial prestar especial atención a los niños y adolescentes, ya que su piel es más sensible y la radiación recibida durante la infancia es un factor determinante para el riesgo de cáncer en la edad adulta. Los expertos sugieren mantener a los bebés menores de un año fuera de la luz solar directa y priorizar el uso de ropa de trama cerrada para cubrir la mayor superficie corporal posible.