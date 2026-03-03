En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera un índice UV máximo de 2 este martes, un valor considerado bajo, lo que indica que el riesgo de daño por exposición solar sin protección es mínimo durante la jornada.

En el resto del país la situación varía. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras el centro y sur presentan niveles bajos, regiones del norte como Misiones y Cuyo podrían alcanzar índices “extremos” de hasta 12 puntos, lo que requiere medidas de protección estrictas para evitar daños inmediatos y acumulativos en la piel y los ojos.

Qué es el índice UV y por qué es importante

El índice UV es una medida internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta del sol en un lugar y momento determinados. Su escala comienza en 0 y no tiene límite superior, aunque valores superiores a 11 se consideran extremos. Este indicador es clave para que la población pueda tomar decisiones informadas sobre la exposición solar.

Rayos UV

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación UV es invisible pero potente, y sus niveles dependen de la hora del día, la estación, la latitud y la nubosidad. Monitorear el índice UV permite planificar actividades al aire libre y reducir riesgos de cáncer de piel, cataratas y daño cutáneo acumulativo.

Riesgos para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la exposición prolongada y sin protección a los rayos UV puede causar quemaduras solares, fotoqueratitis y, a largo plazo, cáncer de piel, envejecimiento prematuro y cataratas. Incluso la exposición breve puede afectar el ADN de las células de la piel y debilitar el sistema inmunológico, por lo que la prevención es fundamental.

Para protegerse, se recomienda: evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16; usar ropa protectora, sombreros de ala ancha y anteojos con filtro UV certificado; aplicar protector solar de amplio espectro FPS 30 o superior, 20 minutos antes de salir y reaplicarlo cada 2 horas o tras nadar o sudar.

Incluso en días nublados, la radiación puede ser alta, por lo que estas medidas siguen siendo necesarias. La prevención constante es la manera más eficaz de reducir los efectos dañinos de la radiación UV sobre la salud.