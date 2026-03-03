El martes 3 de marzo de 2026 se presenta con condiciones climáticas divididas en el territorio argentino. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense mantienen temperaturas elevadas con nubosidad en aumento, una masa de aire inestable provoca alertas meteorológicas en 13 provincias. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre tormentas localmente fuertes y abundante caída de agua en diversos sectores del centro y sur del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 3 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados. Aunque no se prevén lluvias de consideración para la Capital Federal durante el día, la humedad promedio del 66% acentuará la sensación de calor. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos moderados del sector norte que rotarán levemente hacia la tarde.

El índice de radiación UV de hoy se mantendrá bajo en Buenos Aires pero alcanzará niveles extremos en el norte del país

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima martes 3 de marzo

Hacia el interior de la Provincia de Buenos Aires, el panorama presenta mayor inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para el sudoeste bonaerense por tormentas fuertes, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Localidades como Bahía Blanca y Tornquist podrían registrar acumulados de agua de hasta 50 milímetros. Estas condiciones reflejan el avance de un frente de baja presión que afecta la región pampeana.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro del país, provincias como Córdoba y San Luis se encuentran bajo alerta naranja debido a tormentas severas. Se prevé que las precipitaciones sean intensas, acompañadas de actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Por otro lado, en el norte argentino, especialmente en Misiones, persiste un índice UV extremo con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados en la ciudad de Posadas.

El fenómeno climático El Niño podría regresar en 2026 y empujar la temperatura global a nuevos récords

En la región patagónica, el clima presenta un marcado descenso térmico y fenómenos de mayor intensidad. Tierra del Fuego permanece bajo alerta naranja por lluvias persistentes, mientras que la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro registra alertas amarillas. Las autoridades recomiendan mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 4 de marzo, se anticipa un incremento de la inestabilidad en la región central, con una máxima de 31 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el inicio de lluvias aisladas hacia la noche. Este proceso será el preludio de un cambio significativo de masa de aire. Se espera que la humedad alcance niveles críticos antes del ingreso de un sistema frontal frío desde el sector sur.

El jueves 5 de marzo marcará el quiebre definitivo del calor con el arribo de tormentas generalizadas en el AMBA. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima descenderá drásticamente hasta los 25 grados, brindando alivio tras las jornadas calurosas del inicio de mes. Para el cierre de la semana, el viernes 6, se consolidará un clima más confortable con cielos algo nublados y mínimas cercanas a los 17 grados.