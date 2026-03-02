“Fue un show fríamente calculado”, el análisis en “QR!” del discurso de Javier Milei en el Congreso

En el inicio de "QR!", el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, el panel analizó el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Con críticas a la falta de anuncios y cuestionamientos al tono presidencial, los periodistas coincidieron en que la intervención tuvo más de espectáculo que de balance de gestión.

“¿Qué sintieron anoche?”, preguntó Caruso al iniciar el intercambio. La periodista Irina Hauser fue contundente: “La primera sensación fue que estaba haciendo un show, un stand up, una puesta en escena sin grandes novedades”. Según planteó, el Presidente “se la pasó insultando a la oposición y mirando hacia atrás”, mientras que “lo que dijo para adelante fue poco”.

Hauser también puso el foco en algunos pasajes que dejaron interrogantes, como una posible reforma constitucional o una nueva reforma penal. “Otra vez la respuesta frente a los problemas económicos es el castigo”, sostuvo, y remarcó que hubo advertencias dirigidas a la Justicia. Además, reveló: “Me lo dijo alguien del Gobierno: estaba todo fríamente calculado”.

Caruso reforzó esa idea y resumió el tono del mensaje presidencial con un recorte de frases que calificó de agraviantes: “La justicia social es un robo”, “manga de delincuentes”, “banca de asesinos y chorros”, entre otras expresiones que —según el conductor— marcaron el clima de confrontación de la noche.

Cuáles son las 8 reformas estructurales que anunció Javier Milei en la Asamblea Legislativa

Por su parte, el especialista en economía política Hernán Letcher señaló omisiones significativas: “No habló de inflación”. Y amplió: “En un momento donde la inflación está en el centro de la escena, no la mencionó prácticamente”. Para el economista, el discurso estuvo “lleno de imprecisiones deliberadas”, en línea con una estrategia orientada más a consolidar el núcleo duro que a ampliar consensos.

Martín Granovsky también fue crítico y definió la exposición como “mediocre y patotera”. Además, comparó el estilo del mandatario con el de Donald Trump: “Es un discurso divisivo, conflictivo, provocador. Exactamente lo mismo”. Según observó, hubo una construcción escénica cuidada, con un manejo de cámaras que evitó enfocar a la oposición y privilegió a la barra oficialista.

El debate también incluyó cuestionamientos al clima dentro del recinto y a la reacción de los legisladores libertarios, que celebraban eufóricamente cada intervención presidencial. “Era una cosa realmente bochornosa”, expresó Hauser, quien confesó haber sentido “vergüenza ajena”.

En ese contexto, Granovsky planteó que la oposición podría haber abandonado el recinto tras los primeros insultos. Letcher, en tanto, recordó que el año pasado varios bloques no habían asistido y que esa decisión había generado críticas, lo que habría influido en la presencia de este año.

El análisis en el programa dejó una conclusión compartida: más allá de los pocos anuncios concretos, el Gobierno apuesta a una narrativa de confrontación que, según los panelistas, forma parte de una estrategia política deliberada. “Por alguna razón el Gobierno sigue considerando que le garpa mostrar esta degradación institucional”, resumieron en el cierre del intercambio.

LB