El Ejecutivo profundiza su alianza con los gobernadores del norte y prepara nuevas reuniones

El Ejecutivo profundiza su alianza con los gobernadores del norte y se prepara para nuevas reuniones durante el mes de marzo. El presidente Javier Milei tendrá dos gestos con los gobernadores que le brindaron respaldo total, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, reiniciará contactos con las administraciones provinciales.

El presidente se mostrará en el "Argentina Week", entre el 9 y el 12 de marzo, con los gobernadores que respaldaron su agenda legislativa. Y el 19 de marzo será el invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán.

Milei no solo estará presente en la provincia que gestiona Osvaldo Jaldo: también será el orador principal del evento que se autocalifica como la actividad socioeconómica empresarial “más importante del norte argentino”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.

La alianza entre Milei y los mandatarios se gestó después de las elecciones legislativas nacionales de 2025 que mostraron al Gobierno en primer lugar en varios distritos de relevancia.

Ante el mapa violeta, muchos de los mandatarios, del norte fundamentalmente, como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqcua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) cambiaron su volumen de diálogo con la Casa Rosada y las negociaciones se volvieron fluidas, con posibilidades de intercambio.

En los pasillos de Balcarce 50 no lo niegan, al contrario: señalan que hay negociaciones abiertas, con idas y vueltas, en la que las partes dan y ceden. No son solamente fondos, aclaran cerca del presidente. En muchas ocasiones, precisan, son gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales que disponen las arcas provinciales.

La agenda de Santilli

Por su parte, Diego Santilli buscará la senda del vínculo cercano con los mandatarios para que el Gobierno no tenga ningún sobresalto en el Congreso, sobre todo en un contexto en el que el oficialismo busca debatir y sancionar una serie de proyectos. Entre ellos se encuentra la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción, y la nueva ley de Financiamiento Universitario.

El ministro del Interior comenzó con una gira por todo el país en 2025 para reunirse con los dirigentes y conseguir apoyos para que el oficialismo sancione el Presupuesto 2026. En enero de este año armó el tour federal para conversar con los mandatarios sobre la reforma laboral.

Con apoyo total de los legisladores que responden a Santilli, con casi dos tercios de los votos en el Senado, el proyecto fue aprobado en ambas Cámaras. Esto lo convirtió en una de las caras del Gobierno para negociar con los gobernadores los sufragios del Congreso.