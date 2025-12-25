En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV máximo de 11, alcanzando la categoría de "extremadamente alto". Se recomienda evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas.

Simultáneamente, en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices extremos de hasta 12 en el Norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia serán moderados a altos (5-7), variando según la nubosidad presente en cada región.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa en una escala numérica que comienza en 0; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos en un menor tiempo de exposición.

Rayos UV

Saber este índice diariamente es fundamental porque permite a la población tomar decisiones informadas sobre su protección. La radiación UV es un factor de riesgo ambiental modificable. Al entender los niveles de intensidad, las personas pueden reducir drásticamente la probabilidad de sufrir afecciones agudas y crónicas derivadas de la sobreexposición solar innecesaria.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la exposición excesiva a la radiación UV es la causa principal de quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y daños oculares como cataratas. A largo plazo, el efecto acumulativo de estos rayos aumenta significativamente el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel, una de las patologías oncológicas más frecuentes.

Además del daño cutáneo, la radiación ultravioleta puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas enfermedades. El peligro es mayor en niños y jóvenes, ya que la piel tiene "memoria" y las quemaduras sufridas durante la infancia son determinantes para el desarrollo de lesiones graves en la edad adulta.

Para protegerse, la OMS recomienda limitar el tiempo de permanencia bajo el sol durante las horas centrales del día. Es esencial buscar la sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros que cubran cara y cuello, junto con anteojos de sol que cuenten con filtros homologados para bloquear el 100% de los rayos UVA y UVB.

Asimismo, es imperativo aplicar protector solar de amplio espectro con un factor (FPS) de 30 o superior en todas las áreas de la piel descubiertas. Este debe ser colocado al menos 20 minutos antes de la exposición y reaplicado cada dos horas, o después de nadar o sudar, incluso en días nublados donde la radiación aún traspasa las nubes.