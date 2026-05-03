El mediodía en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores presentó un cielo algo nublado con una temperatura que alcanzó los 20°C. Esta marca térmica subirá un par de grados más durante las próximas horas, consolidando una jornada muy agradable para quienes estén al aire libre. El viento del sector norte aportará aire templado antes del ingreso de un frente frío.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el ingreso de aire frío provocará una fuerte baja en la temperatura y ráfagas del sur

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La nubosidad disminuirá progresivamente durante la tarde y el sol cobrará mayor protagonismo en todo el AMBA. No habrá probabilidad de lluvias para lo que resta de la jornada, lo que facilitará el regreso a casa y los planes nocturnos. La máxima tocará los 23°C en las primeras horas de la tarde, brindando un alivio térmico tras el arranque fresco de la mañana.

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Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente hasta ubicarse cerca de los 16°C. El viento rotará levemente hacia el este, incrementando la humedad en el ambiente pero sin generar inestabilidad inmediata. Será un cierre de domingo ideal para descansar con la ventana abierta, ya que el cielo permanecerá mayormente despejado en la Ciudad y en los cordones del Gran Buenos Aires.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo para la zona central, pero mantiene la vigilancia sobre el noreste argentino. En provincias como Misiones y parte de Corrientes, las tormentas aisladas marcaron el ritmo de la mañana y persistirán durante la tarde. El resto de la franja central del país disfrutará de condiciones estables con temperaturas que superarán los 25°C en Córdoba y Santa Fe.

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En la región patagónica, el panorama será distinto por el ingreso de un sistema de baja presión que provocó nevadas en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. El SMN activó alertas amarillas por vientos intensos del oeste en el sur de Chubut y Santa Cruz. Estas ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, complicando la visibilidad en las rutas de la estepa patagónica.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La jornada del lunes arrancará con un aumento notable de la nubosidad y un ligero descenso de la temperatura mínima. Si bien el sol no brillará con la misma fuerza que hoy, el tiempo se mantendrá seco durante gran parte del día. La humedad ganará terreno y preparará el escenario para una semana que tendrá mayor inestabilidad hacia el miércoles en la región metropolitana.