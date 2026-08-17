El lunes 17 de agosto arranca en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la influencia de una masa de aire frío. Se prevé una jornada caracterizada por la abundante nubosidad, un marcado descenso térmico y un incremento paulatino en la intensidad del viento desde el sector sudeste.

Las marcas térmicas se mantendrán acotadas en toda la región metropolitana durante el día festivo, registrando escasa amplitud térmica entre la mañana y la tarde. Si bien la probabilidad de precipitaciones significativas resulta baja en las primeras horas, el ingreso de nubosidad densa mantendrá las condiciones inestables en el estuario del Río de la Plata.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 17 de agosto

En los barrios porteños de CABA, la temperatura mínima se ubicará en los 10 °C durante las primeras horas de la mañana, escalando hacia la tarde hasta alcanzar una máxima estimada en 14 °C. La cobertura de nubes alcanzará valores cercanos al 90%, mientras que los niveles de humedad superarán el 80%, generando un ambiente predominantemente húmedo y destemplado.

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Clima lunes 17 de agosto

La intensidad del viento del sudeste se perfila como el factor meteorológico más relevante de la jornada, circulando a velocidades de entre 13 y 22 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde y la noche. Esta circulación acentuará una sensación térmica inferior a la temperatura nominal del aire en las áreas costeras y descubiertas.

Para el Gran Buenos Aires (GBA), las zonas del norte y oeste del conurbano registrarán marcas mínimas ligeramente más bajas, en el rango de los 8 °C a 9 °C. En los municipios del cordón sur, las ráfagas continentales sostendrán un panorama ventoso con inestabilidad marginal y chances de lloviznas aisladas (10% a 40%) hacia el cierre del día.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea el desplazamiento del sistema frontal sobre el centro del territorio nacional. Se prevé que el ingreso de aire polar genere condiciones de inestabilidad y lluvias de variada intensidad sobre el este de la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

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En las regiones cordilleranas de la Provincia de Mendoza, Provincia de Neuquén y Provincia de Río Negro, la presencia de intensas ráfagas de viento y nevadas intermitentes mantiene la atención operativa por la baja visibilidad en pasos fronterizos.

El resto de la región pampeana experimentará un enfriamiento generalizado con vientos persistentes del sector sur y sudoeste, mientras que el norte del país mantendrá valores térmicos moderados previos al avance definitivo de la masa de aire frío.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El martes 18 registrará una profundización de las condiciones frías e inestables sobre la capital. Se aguarda un descenso de la mínima a los 8 °C y una máxima de 12 °C, acompañada por probabilidad de lluvias recurrentes durante la mañana y ráfagas severas de hasta 59 km/h por la tarde.

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A partir del miércoles 19, la rotación gradual de los vientos al sector oeste favorecerá una paulatina estabilización de las condiciones atmosféricas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con marcas térmicas oscilando entre los 9 °C de mínima y los 13 °C de máxima.

Para el jueves 20 y viernes 21 se anticipa un escenario con cielo algo a parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas se estabilizarán en torno a los 8 °C, en tanto que los valores máximos treparán paulatinamente hacia la franja de los 14 °C a 15 °C.