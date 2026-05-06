El miércoles en la Costa Atlántica presentará condiciones climáticas adversas que dificultarán las actividades al aire libre. La ciudad enfrentará un marcado desmejoramiento con probabilidad de chaparrones y tormentas hacia la tarde-noche. El viento será el gran protagonista del día, soplando con intensidad desde el sector noreste, lo que generará un ambiente húmedo y fresco en todo el partido de General Pueyrredon.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura se mantendrá en niveles otoñales, oscilando entre los 14°C y los 17°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, pero la nubosidad irá en aumento conforme avance el día. En la zona del Puerto y la costa, las ráfagas del noreste alcanzarán velocidades de entre 50 y 57 km/h, provocando un oleaje importante que afectará la navegación menor.

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Clima miércoles 6 de mayo

Hacia el interior del distrito, en Sierra de los Padres y Batán, la inestabilidad será persistente. Estas zonas rurales experimentarán una mayor probabilidad de precipitaciones aisladas desde el mediodía. La visibilidad podrá verse reducida por bancos de niebla matinales y por la intensidad de las lluvias previstas para las últimas horas de la jornada, por lo que se recomienda precaución al transitar las rutas.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá alertas por tormentas que afectarán no solo a La Feliz, sino también a localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. Se espera que el acumulado de agua sea significativo en cortos períodos de tiempo. En Villa Gesell y Pinamar, el viento rotará al este con ráfagas similares, manteniendo la alerta amarilla por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

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Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo constante debido a la intensidad de los vientos. Las lluvias serán más intensas durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Se recomienda a los vecinos de la zona costera asegurar objetos que puedan volarse y evitar la permanencia en playas o sectores de acantilados ante la posibilidad de descargas eléctricas y vientos fuertes.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La inestabilidad continuará durante el jueves con lluvias moderadas, pero el panorama mejorará parcialmente el viernes. Para el fin de semana, los residentes y turistas verán un descenso de temperatura más marcado. El sábado y domingo el termómetro apenas superará los 12°C de máxima, con vientos que rotarán al sudoeste, trayendo aire más frío y condiciones típicas de la baja temporada en la costa.