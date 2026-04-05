El domingo de Pascuas se presentará con una transición meteorológica clave para Rosario y el Gran Rosario. Tras el paso del frente de tormentas, la nubosidad irá en disminución y el ingreso de aire más frío y seco desde el sector sur estabilizará las condiciones. Esta rotación del viento permitirá que las celebraciones al aire libre cuenten con un ambiente mucho más fresco y agradable.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En las primeras horas del día, la temperatura rondará los 15°C con una humedad que todavía se ubicará cerca del 80%. No obstante, el viento del cuadrante sur, con ráfagas de hasta 22 km/h, barrerá la pesadez ambiental. Las probabilidades de lluvias aisladas se mantendrán bajas, apenas un 10% durante la mañana, disipándose por completo hacia el mediodía en toda el área metropolitana.

Clima en Mar del Plata: descenso térmico marcado y fuertes vientos del sur en toda la costa

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Cerca del Monumento a la Bandera y en la zona de islas, el río Paraná devolverá una brisa fresca que hará sentir la amplitud térmica. La máxima alcanzará los 22°C en horas de la tarde, ofreciendo una jornada ideal para el esparcimiento en la costa. En Funes y Roldán, el cielo lucirá parcialmente nublado, pero sin riesgo de nuevas precipitaciones que alteren el ritmo dominical.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur provincial, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes por tormentas severas, aunque se mantendrá una vigilancia sobre la visibilidad. En localidades como San Lorenzo y el Cordón Industrial, el remanente de humedad podría generar algunos bancos de niebla muy aislados en rutas, pero el viento del sur limpiará la atmósfera rápidamente antes del mediodía.

Clima en Rosario: alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas hasta la mañana

En Villa Constitución y Casilda, el termómetro mostrará valores similares a los de la cabecera departamental. El sistema de alta presión que ingresará a la región garantizará que las condiciones de estabilidad se consoliden. Los habitantes de estas zonas disfrutarán de una tarde de sol pleno, dejando atrás la inestabilidad que afectará la región durante la madrugada previa al amanecer del domingo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana comenzará con un escenario de estabilidad absoluta y mañanas frescas. El viento persistirá desde el sector este y sudeste, lo que mantendrá las temperaturas máximas por debajo de los 24°C hasta el miércoles. No se esperan lluvias significativas en el corto plazo, consolidando un otoño rosarino típico con cielos despejados y noches que exigirán algún abrigo liviano al circular cerca del río.