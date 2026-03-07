Este sábado 7 de marzo de 2026, Argentina presenta un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense esperan lluvias débiles y ráfagas, el norte del país permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un descenso térmico en varias regiones debido al ingreso de vientos moderados provenientes del sector este y noreste.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 7 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una jornada con nubosidad persistente y condiciones inestables. La temperatura mínima se ubicará en 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. Existe una probabilidad de lluvias débiles, especialmente durante la madrugada y la mañana, acompañada de una humedad del 72% y vientos constantes del sector este con ráfagas que podrían incomodar la circulación.

Tormentas aisladas y marcado descenso térmico en Buenos Aires tras el avance de un frente de inestabilidad

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama incluye vientos del noreste con ráfagas y un aumento generalizado de la nubosidad. En localidades como La Plata, Ezeiza y Cañuelas, la intensidad del viento será un factor clave, manteniendo un ambiente templado pero inestable. No se descartan mejoras temporarias hacia la tarde, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto en gran parte del territorio provincial durante todo el día.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino, incluyendo Jujuy, Salta y Formosa, se encuentra bajo alerta amarilla. Según el SMN, la advertencia implica: "posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas". Se prevén tormentas localmente fuertes con abundante caída de agua, actividad eléctrica intensa y ocasional caída de granizo en Santiago del Estero, Corrientes y el norte santafesino.

En la región central y Cuyo, provincias como San Luis y Mendoza experimentarán nubosidad variable con máximas de hasta 27 °C y ráfagas de viento del sector este.

Por otro lado, la Patagonia registrará condiciones más estables pero frías. En Santa Cruz, las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y 12 °C, mientras que en Tierra del Fuego se mantienen vientos intensos del oeste con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el domingo 8 de marzo, se anticipa una continuidad de la inestabilidad en la región central del país. En la Capital Federal, la temperatura se mantendrá estable con una mínima de 16 °C y una máxima de 23 °C, bajo cielos parcialmente nublados. En las provincias del NEA y NOA, las tormentas aisladas persistirán, aunque se espera un leve ascenso de las temperaturas máximas hacia el comienzo de la próxima semana.

Hacia el lunes 9 de marzo, las condiciones tenderán a mejorar de manera progresiva en la franja central. Se estima una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C para el área metropolitana, con vientos leves del noreste. No obstante, el norte del país continuará bajo vigilancia meteorológica por posibles focos de tormentas remanentes, mientras que la Patagonia iniciará un periodo de ascenso térmico paulatino sin precipitaciones a la vista.