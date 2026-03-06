Giro climático AMBA: llegan las lluvias y la inestabilidad durará más de lo previsto

El clima vuelve a dar un giro en el AMBA. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias comenzarán este viernes 6 de marzo en el territorio bonaerense y marcarán el inicio de varios días de inestabilidad que podrían extenderse más de lo previsto. Después de días de calor que superaron los 30 grados en los primeros días del mes, humedad y cielo cargado, el cambio llegará con precipitaciones intermitentes. Ademas, estarán acompañadas de nubosidad persistente y un leve descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

El ingreso de un frente frío desde el sudeste provocará un cambio marcado en las condiciones atmosféricas. Luego de jornadas con temperaturas superiores a los 30 grados, el ambiente comenzará a tornarse más templado y húmedo, en un escenario típico de transición hacia el otoño.

Tormentas aisladas y marcado descenso térmico en Buenos Aires tras el avance de un frente de inestabilidad

Giro climático en el AMBA: frente frío desde el sudeste y se desplazará hacia el centro del país

El cambio de tiempo estará impulsado por el avance de un frente frío desde el sudeste, un fenómeno meteorológico que se origina sobre el océano Atlántico y comienza a desplazarse hacia el centro del país. Este sistema actúa como una barrera entre masas de aire de distinta temperatura: por un lado, el aire cálido y húmedo que predominó en la región durante los últimos días, y por otro, una masa de aire más fría y estable que avanza desde el sur.

Se espera la llegada de lluvias este viernes en el AMBA

En el caso del AMBA, el ingreso del frente frío también provocará un cambio en la dirección del viento, que pasará del norte al sudeste, aportando aire más fresco y húmedo desde el Río de la Plata.

Cómo estará el clima en el AMBA y CABA el fin de semana

El fin de semana llegará con un panorama todavía inestable tanto en el AMBA como en la Ciudad de Buenos Aires. Para el sábado 7 se espera un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas durante distintos momentos del día y temperaturas moderadas, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que rondarán los 24.

Llegan las lluvias al AMBA y se mantendrán por 48 horas tras una jornada de 30 grados

Llegan las lluvias este viernes al AMBA

El domingo 8 podría mostrar una leve mejora, aunque la nubosidad seguiría siendo protagonista. Las precipitaciones tenderían a disminuir con el correr de las horas y no se descartan algunos períodos de sol hacia la tarde o la noche, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables.

