Este viernes 6 de marzo se presenta con condiciones climáticas inestables en gran parte de Argentina, marcadas por el paso de un frente frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias y tormentas dispersas en el centro y norte del país. Las temperaturas experimentarán un descenso moderado respecto a los días previos, acompañadas de vientos del sector sudeste que aportarán mayor humedad y nubosidad durante toda la jornada.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 6 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el cielo permanecerá mayormente cubierto con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana. La temperatura mínima se ubicará en los 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C. Se prevén vientos constantes del sudeste con ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente húmedo y fresco en la Capital Federal.

Clima viernes 6 de marzo

Para el interior de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con mayor inestabilidad en localidades como La Plata y Morón. En estas zonas, las probabilidades de precipitaciones alcanzan hasta el 40%, con temperaturas que rondarán los 27 °C de máxima. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda precaución ante la visibilidad reducida por lloviznas. En la costa atlántica, ciudades como Mar del Plata registrarán una máxima de apenas 21 °C.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región central y el Litoral, el clima se verá afectado por tormentas aisladas y un cambio en la dirección del viento. En Santa Fe, se espera una jornada con cielo nublado y una máxima de 25 °C. Por su parte, en provincias como Misiones, persistirá el calor intenso con máximas de hasta 35 °C y riesgo extremo de radiación UV, aunque no se descartan chaparrones y tormentas eléctricas hacia la tarde.

La despedida del HTV-X1: el carguero japonés que renovó la tecnología de la Estación Espacial Internacional

La región de Cuyo presentará un descenso térmico notable. En San Luis, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió una alerta por tormentas que podrían incluir ocasional caída de granizo y actividad eléctrica durante las primeras horas del viernes. Las temperaturas en el noroeste argentino se mantendrán elevadas, superando los 30°C en varias localidades, mientras que la Patagonia experimentará condiciones más estables con vientos moderados y temperaturas frías en el sur.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el sábado 7 de marzo, se prevé una mejora gradual en las condiciones meteorológicas en el AMBA y el centro del país. Las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires oscilarán entre una mínima de 17 °C y una máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Este alivio térmico marcará el inicio de un fin de semana con características otoñales y baja humedad ambiente.

Hacia el domingo 8 de marzo, la estabilidad se consolidará en la mayor parte del territorio nacional. Se esperan cielos despejados en la región pampeana, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 23 °C. No obstante, para el lunes 9 de marzo, el termómetro comenzará un ascenso paulatino, alcanzando los 26 °C. El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el ingreso de nuevos pulsos de aire húmedo hacia la semana entrante.