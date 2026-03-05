La despedida del HTV-X1: el carguero japonés que renovó la tecnología de la Estación Espacial Internacional

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) confirmó el cronograma de salida para su vehículo de transferencia H-II de nueva generación, conocido como HTV-X1. El desacoplamiento de la Estación Espacial Internacional (ISS) quedó programado para este viernes 6 de marzo, luego de que la tripulación completara la transferencia de carga y los procedimientos de estiba de desechos. La nave permaneció acoplada al módulo Harmony, sirviendo como un pulmón logístico fundamental durante las últimas semanas de operaciones orbitales.

El HTV-X1 arribó al complejo espacial con una carga total de 5.400 kilogramos, lo que equivale a unas 12.000 libras de suministros. Este cargamento no solo incluyó víveres y artículos de primera necesidad para los astronautas, sino también piezas de hardware de alta complejidad técnica. La misión se centró en la entrega de componentes destinados a la actualización de los sistemas de soporte vital y la infraestructura de investigación del segmento estadounidense y japonés.

Hiroshi Yamakawa, presidente de la JAXA, señaló en una conferencia de prensa en Tokio que este modelo representa un salto cualitativo respecto a sus predecesores. "El HTV-X está diseñado para ser un vehículo más capaz y versátil, con la flexibilidad necesaria para apoyar no solo a la ISS, sino también a futuras plataformas en la órbita lunar", afirmó el directivo según los registros oficiales de la agencia nipona en su reporte de misión del año 2024.

El proceso de partida involucra la activación del brazo robótico Canadarm2, que sujetará la nave para liberarla de forma controlada. Una vez que el vehículo se encuentre a una distancia de seguridad del complejo, los controladores de vuelo en el Centro Espacial de Tsukuba asumirán el mando total de la navegación. El objetivo inmediato es posicionar la nave en una trayectoria de descenso que garantice una eliminación segura de los residuos acumulados.

Tecnología de reabastecimiento y hardware de nueva generación

A diferencia de las versiones anteriores del HTV, esta nueva serie X1 incorpora un diseño modular que permite transportar cargas más voluminosas. La JAXA detalló que entre el equipamiento entregado se encuentran baterías de iones de litio mejoradas y experimentos científicos de microgravedad que requieren condiciones de energía estables. Estas mejoras facilitan que la estación mantenga su capacidad operativa frente al incremento de actividades comerciales en órbita baja.

El diseño del HTV-X1 eliminó el uso de una estructura presurizada integrada de forma permanente, optando por un sistema que separa el módulo de servicio de la sección de carga. Esto permitió aumentar la eficiencia en el lanzamiento y reducir los costos operativos por kilo transportado. La integración de paneles solares más eficientes también garantizó que los sistemas críticos de la nave funcionaran sin interrupciones durante la fase de aproximación y acoplamiento autónomo.

Las bitácoras de la NASA sobre operaciones de la ISS destacan que el HTV-X1 cumplió con los estándares de seguridad más estrictos para naves de carga no tripuladas. El protocolo de desacoplamiento de este viernes sigue una secuencia de comandos automatizados supervisados desde la Tierra. La tripulación de la Expedición actual verificó que todas las escotillas estuvieran selladas y que el sistema de monitoreo de presión no presentara anomalías antes de iniciar la maniobra.

El destino final y la desintegración controlada

Una vez que el HTV-X1 abandone la vecindad de la ISS, comenzará una serie de encendidos de motores para reducir su velocidad orbital. Esta maniobra de desorbitación está diseñada para que el vehículo reingrese en las capas densas de la atmósfera terrestre sobre una zona deshabitada del Océano Pacífico Sur. La mayor parte de la estructura de la nave, junto con los desechos cargados por la tripulación, se desintegrará debido al calor generado por la fricción.

Este procedimiento de eliminación es estándar para los vehículos de carga desechables y evita la acumulación de basura espacial en órbitas bajas de uso frecuente. Los ingenieros de la JAXA recolectaron datos de telemetría durante toda la estancia de la nave para evaluar el rendimiento de los nuevos propulsores y el sistema de navegación por GPS. Esta información resultará vital para el desarrollo de las próximas versiones que asistirán a la estación Gateway.

La misión del HTV-X1 también sirvió como prueba para sistemas de comunicación láser que podrían implementarse en misiones de larga duración. Según el informe técnico de la JAXA titulado "HTV-X Project Overview" (2024), la capacidad de transmitir grandes volúmenes de datos durante el vuelo de aproximación fue uno de los hitos técnicos más relevantes de esta operación. El éxito de estas pruebas consolida a Japón como uno de los socios logísticos más confiables del programa espacial internacional.

El cierre de la escotilla se produjo tras la carga de aproximadamente 2.500 kg de materiales de desecho y equipos obsoletos que ya no son necesarios en el laboratorio orbital. El cronograma oficial indica que la liberación por parte del brazo robótico se ejecutará con una precisión de segundos para evitar cualquier riesgo de colisión. Este movimiento marca formalmente el fin de la fase operativa del HTV-X1 en la actual rotación de naves de suministro.

El desacoplamiento está previsto para las 11:05 (hora UTC) de este viernes 6 de marzo. Tras la separación, la nave realizará un vuelo libre de aproximadamente 24 horas antes de ejecutar el encendido de frenado final. La zona de impacto estimada para los restos que sobrevivan a la reentrada atmosférica se encuentra en el denominado Punto Nemo, el lugar más alejado de tierra firme en el océano.

