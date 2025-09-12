El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 12 de septiembre una jornada de cielo mayormente despejado y la continuación de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las condiciones generales seguirán siendo estables, con escasa presencia de nubes tanto en la tarde y como en la noche. Esta situación se extenderá también a las localidades del interior bonaerense, donde las temperaturas acompañarán con valores similares a los de la capital.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este viernes 12 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados, pudiendo alcanzar los 21 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 1 y 16 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 21. La humedad será del 82%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este viernes, el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 22 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 14 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:57 y se esconderá a las 18:44.

Alerta amarilla por vientos de hasta 75 km/h

Se esperan vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h en:

oeste de La Pampa (en la tarde);

(en la tarde); oeste y sur de San Luis (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); sur de La Rioja (en la tarde y la noche).

BGD/DCQ