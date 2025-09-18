El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 18 de septiembre una jornada de cielo mayormente nublado y la continuación de temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, aunque con el regreso de la lluvia.

Además, el SMN anunció alertas amarillas y naranjas por tormentas en 14 provincias argentinas para este jueves 18.

A qué hora llueve este 18 de septiembre

El informe del tiempo indica que este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá neblina durante las primeras horas. Durante la mañana el cielo estará completamente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 21 grados. Hay un 50% de probabilidades de que se produzcan lluvias aisladas luego de las 8.

A partir del mediodía mejorarían las condiciones del tiempo De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el noreste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 27. El cielo estará parcialmente nublado.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará nublado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 23 grados de máxima. Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 19 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:48 y se esconderá a las 18:48.

No solo se esperan lluvias este jueves, sino que el Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores privados anuncian tormentas para el sábado 20 de septiembre en el AMBA.

Hay alertas amarilla y naranja por tormentas en 14 provincias

Además, el SMN anunció que este jueves 18 de septiembre hay 14 provincias bajo alerta meteorológica. El alerta amarilla por lluvia se ubica en la zona cordillerana, entre Río Negro y el norte de Chubut, mientras que habrá tormentas en las zonas norte y este de Río Negro, el sur de Buenos Aires (hasta Coronel Suárez), gran parte de La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Salta, Formosa, Entre Ríos, Corrientes; y todo Santiago del Estero y Chaco.

El alerta naranja por tormentas (que significa que se esperan "fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente") se centra entre Río Negro y La Pampa, entre Puelches y Bernasconi y hasta Choele Choel.

BGD/ML