Máxima de 34 grados y alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cómo seguirá el clima el fin de semana largo

El clima para este viernes en el AMBA se presenta extremadamente calurosa con una máxima de 34 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza.

Para el sábado 6 se espera cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado por la tarde con una máxima que alcanzará los 30 grados. El primer día del fin de semana largo continuará con marcas elevadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Continúa el calor intenso en CABA y el Conurbano, mientras rigen alertas por tormentas en el norte del país

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El domingo se presentará con un leve descenso de la temperatura con 18 grados de mínima y 27 de máxima.

Máxima de 34 grados en el AMBA

El organismo estatal emitió una advertencia por fuertes lluvias en ocho provincias del territorio nacional, entre ellas el territorio bonaerense. Cuándo desmejorará el tiempo.

En tanto, el lunes feriado se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, con marcas térmicas de entre 18 y 26 grados.

Vuelve el calor a CABA y el Conurbano, con cielo despejado y alertas por tormentas en el norte del país

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y el norte del país

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Buenos Aires.

En este último caso se espera que alcance a las localidades de Magdalena, Chascomús, Casteli, Dolores, General Lavalles y Mar del Tuyu, en la provincia de Buenos Aires

Alerta amarilla por tormentas fuertes

Máxima alerta solar: el índice de rayos UV será extremo en gran parte de Argentina y representa un serio peligro para la salud

Allí se espera una fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos, con una precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

A su vez, rige una alerta naranja por tormentas para el interior de Salta y San Juan, pudiendo incluir granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 90 km/h y una acumulación de entre 30 y 70 mm. Por último, rige una alerta de calor extremo para Entre Ríos.

PM/DCQ