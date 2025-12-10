Qué es El Niño-Oscilación del Sur, el fenómeno meteorológico que provocará inundaciones y tormentas de mayor intensidad

El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno climático a gran escala que se origina en el Pacífico Tropical, pero que incide en los patrones climáticos globales. Se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial y por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas. Su particularidad es la presentación de tres fases diferenciadas: condiciones características de El Niño, condiciones características de La Niña y condiciones neutras.

Las anomalías positivas de la temperatura de la superficie del mar, esto es, aquellas que superan un determinado umbral, suelen indicar la presencia de un episodio de El Niño (fase cálida del ENOS) que conduce a un debilitamiento de los vientos del este. Por su parte, las anomalías negativas están asociadas a La Niña (fase fría) y a una intensificación de los vientos del este. Durante la fase neutra, durante la que las temperaturas de la superficie del mar del Pacífico tropical suelen ser cercanas a la media.

Se trata de una alteración del sistema océano-atmósfera en el Pacífico tropical que tienen consecuencias climáticas que afectan a todo el planeta, de acuerdo a distintas variables. Los cambios en las temperaturas superficiales, los vientos y la humedad afectan la intensidad y los patrones de las precipitaciones.

Qué es el Niño-Oscilación del Sur

Los impactos más sustanciales de El Niño Oscilación del Sur se experimentan en los países cercanos al origen tropical en el Pacífico. Producto de dicho fenómeno climatológico, Perú, Ecuador y el sureste de Sudamérica reciben fuertes lluvias. En tanto que, en el norte de Brasil, se producen condiciones más secas o incluso sequías.

Los efectos de cada alteración del fenómeno de El Niño/La Niña varían en función de la intensidad, la duración, la época del año en que se produce y la interacción con otras formas de variabilidad climática. No todas las regiones del planeta se ven afectadas, e incluso dentro de una misma región las consecuencias pueden ser diferentes.

En América Latina trae aparejado condiciones más secas en el norte de Brasil; fuertes precipitaciones en Centroamérica, el norte del Perú, el Ecuador y las zonas norte y sudeste de América del Sur.

El ENOS influye de forma considerable en la ocurrencia e intensidad de los ciclones tropicales y, la actividad de huracanes en el Atlántico. Se debilita durante El Niño, pero se intensifica durante La Niña

¿Por qué se genera el fenómeno climático de El Niño Oscilación Sur?

Durante un año de El Niño, la diferencia de temperatura superficial del mar (TSM) entre este y oeste disminuye, al igual que la diferencia de presión y los vientos alisios y sus efectos sobre el océano, lo que provoca un mayor calentamiento del Pacífico oriental.

Sin embargo, durante un año de La Niña, ocurre lo contrario: la diferencia de temperatura entre este y oeste se intensifica, al igual que la diferencia de presión y los vientos alisios y sus efectos sobre el océano, lo que provoca un mayor enfriamiento del Pacífico oriental

Cómo afecta El Niño Oscilación del Sur los continentes de Asia y África

- África: condiciones más secas en África austral y en algunas zonas del Sahel; condiciones más húmedas en África Oriental ecuatorial durante la breve temporada de lluvias (entre octubre y diciembre);

- Asia y el Pacífico y Asia Central: precipitaciones menos abundantes en Asia Sudoriental y Meridional; condiciones más húmedas en las islas del Pacífico central- oriental y en toda la cordillera del Hindu Kush, en Asia central

