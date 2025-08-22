De cara al fin de semana, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes una última jornada con lluvias.

El pronóstico para este viernes 22 de agosto

El pronóstico del tiempo indica que en la madrugada del 22 de agosto, el cielo estará mayormente nublado y se espera una mínima probabilidad de lluvias. Durante la mañana habrá lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados, pudiendo alcanzar los 18 grados al mediodía.

De acuerdo con el SMN, los vientos que llegarán desde el norte a una velocidad de entre 6 y 29 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 47. La humedad será del 71%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este viernes el cielo estará completamente nublado. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 19 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 12 grados, sin presencia de lluvias y tormentas. El sol saldrá a las 7:25 y se esconderá a las 18:29.

