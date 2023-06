Argentinos con pocas ganas de votar

Que el PSOE haya perdido las elecciones municipales en España no es una buena noticia para el Frente de Todos. Podría estar presagiando lo que va a ocurrir pocos meses más en nuestro país. El giro a la derecha de parte de Europa muestra que este no es solo un problema económico, sino que también se trata de una batalla cultural que incluye no solo una discusión sobre el rol del Estado y de lo privado en la economía, sino que se extiende a cómo concebir las relaciones sociales, los derechos individuales, el reino de la libertad y de los límites del Estado.

El eje de discusión que antes era Casta sí Casta no ha comenzado a mutar y convertirse en una discusión sobre el rol del Estado, de lo privado y el futuro de la economía. Cristina Kirchner en sus discursos centró la discusión justamente en el rol del Estado, atribuyendo los problemas económicos de los 90 a un Estado chiquito que generó pobreza y desocupación. Y criticó fuertemente al liberalismo y sobre todo a los intentos de dolarización y pérdida de soberanía sobre la moneda. Atacó al mismo tiempo a Milei y a Macri. No es la única que se opone a la dolarización. Todo Cambiemos, afirmando su defensa de la empresa privada pero obviamente sin compartir la visión de Cristina, no acuerda con la visión dolarizadora del libertario. Sobre todo el radicalismo, a través de Martín Tetaz, continúa escribiendo papers que muestran la inviabilidad de la propuesta. Las críticas han comenzado a mellar la base electoral de Milei. Una parte de exvotantes del Frente de Todos que se mostraban proclives a trasvasar su voto han comenzado a repensarlo y volver a mirar con simpatía a la coalición de la que se sienten decepcionados. No sucede lo mismo aún con votantes de Macri que migraron y miran con simpatía a Milei, pero habrá que seguir con atención su conducta.

Es muy probable que las interminables internas dentro de Juntos expliquen en parte la falta de atractivo de la coalición opositora.

Walter Schmidt en Clarín ha descripto con minuciosidad los fuertes enfrentamientos entre dirigentes cambiemistas en CABA, provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe, en donde hasta llegan acusaciones de complicidad con el narcotráfico. Estas peleas, más que generar atracción, continúan mostrando una dirigencia ensimismada en sus problemas internos. Pero volviendo a Milei, podemos decir que, así como hace dos meses parecía despegarse del resto de la dirigencia, tanto por ser el único que tenía imagen con balance positivo, como por mostrar crecimiento sostenido, ambos fenómenos se han revertido. Ha vuelto a tener balance de imagen negativo, y se ha estancado electoralmente, con tendencia a la baja. Esto no quiere decir que no continúa siendo un protagonista de fuerte presencia electoral, sino que la discusión que se está dando en torno a su figura le está produciendo mella. Es interesante analizar que el dirigente, por presencia o por propuestas, genera una atracción en casi 4 de 10 electores, pero que solo la mitad de estos considera que está capacitado para ser presidente. Hay casi un tercio que cree que tiene buenas ideas pero que no se pueden realizar. Seducidos por sus ideas, aparecen la mitad de votantes Macri 2019, que aunque no necesariamente los votan les piden a sus dirigentes concordar con dichas ideas.

De allí el tironeo electoral entre ambos y los intentos de seducción mutua entre candidatos.

Más allá del volumen electoral final que obtenga, ha logrado un triunfo en que su ideario se discuta, mérito que hoy le quiere arrebatar Espert, nuevo integrante de Cambiemos.

No debiera quedar de lado un dato de nuestro último relevamiento nacional, allí detectamos que casi 4 de cada 10 electores dicen tener entre pocas a ninguna gana de ir a votar.

Ello podría estar preanunciando una situación similar a la ya vivida en 2021, en donde un importante sector del electorado, sobre todo del Frente de Todos, se abstuvo. El crecimiento electoral en los últimos días de esta fuerza política, volviendo a valores de piso histórico que en los últimos meses registrábamos perdidos, pareciera vinculado a la reaparición en el escenario vitual y presencial de Cristina Kirchner.

Habrá que ver si la oferta electoral que consigan armar logra entusiasmar a su electorado y si el personaje adecuado es Wado, Massa o Kicillof, y cuánto aporta al entusiasmo el desafiante Scioli que para reafirmar su voluntad ya confirmó su candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires.

Las próximas semanas serán prolíficas en novedades políticas tanto en las dos coaliciones como en la fuerza de Milei a una velocidad que será difícil de seguir aun para entendidos.

*Consultor y analista político.