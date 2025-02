Autoritarismo, batalla cultural y desfinanciamiento

Al calor de la baja de la inflacion, Milei redobla la apuesta. Autoritarismo adentro batalla cultural afuera. La expulsión de Marra sumado al cuestionamientos a organizaciones , como el Club de Paris y el abandono de la Organización Mundial de la Salud son ejemplos de esto. Se iran no porque tengan un plan de salud alternativo sino porque ademas de venirles bien para la batalla cultural el asociar a la institucion con las muertes por Covid, hay un sistematico cuestionamiento a las prestaciones sanitarias realizadas por el Estado el que será tan grande o tan chico como la defina la planilla exel. Irse de la institucion aunque el gobierno insiste en que no tendrá consecuencias podria tener repercusiones en el mediano plazo empezando por el compartir información sobre investigaciones y dependiendo de lo que haga la OPS, impactar en el precio y el calendario de las vacunas.

La politica sanitaria el gobierno nacional viene derivando responsabilidades hacia las provincias, fortaleciendo a las prepagas y definanciando el gasto en salud. Refieriendose a este tema en una carta publica Sisto Teran ex representante de la provincia de Tucuman en la Capital pone como ejemplo que “El 10 de Enero de este año el gobierno nacional apeló un fallo que le obligaba a la entrega inmediata de medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas. Estos enfermos tienen la doble vulnerabilidad de ser pobres y, a la vez, de estar enfermos de gravedad con sufrimientos indecibles.

Con la excusa de auditorías, dejaron de entregar la medicación de alto costo a aquellos que la venían recibiendo y se bloquearon todos los nuevos expedientes para personas que lo necesitan.

Esto tuvo como consecuencia la discontinuidad de tratamientos o no poder comenzarlos en patologías que tienen fechas límites si no se realizan.

A raíz de esta actitud gubernamental las asociaciones de defensa de los pacientes afirman que se produjeron más de 60 muertes en el año 2024.”

La salida de la OMS es una señal mas de que se esta pensando en una sociedad individualista en donde cada uno se salva por sus propios medios y en donde el Estado estaría relevado de funciones básicas.

Esta situacion de ruptura de lazos sociales es lo que genera que un sector del electorado se exprese de un modo gregario a traves de protestas por reivindicaciones de derechos de minorias.

Ante una oposición en crisis ,las protestas se organizan a partir de reivindicacione particulares. Veremos que nos depara el anunciado decreto de deguase del Estado en donde se anuncia se atacara entre 50 a 60 organismos, ello podria incluir temas vinculados al desarrollo de la investigación científica. Mientras tanto la expulsión de Marra uno de los primeros Mileistas, muestra que internamente se busca imponer un verticalismo autoritario.

A pesar de que la justificación publica refiere a que ellos son parte de una Causa en donde no importan los individuos sino que los convoca el gran ideal y que son apartados quienes traicionan, queda claro que no hay una doctrina general que unifique, sino que todo depende de lo que diga y haga Milei en cada coyuntura . Eso es lo inverso a ser un movimiento doctrinario, en donde lo que unifica son las grandes ideas y los individuos pueden o no interpretarlas adecuadamente . Pero como un dia el presidente puede pensar una cosa y otro dia otra ,para no ser expulsados del paraiso mejor no emitir opinion.

El caso de China es un buen ejemplo. Paso de ser un bastion asquerosamente comunista con el cual no se tendrán relaciones a todo lo contrario. Las expulsiones y las purgas ocurrren en las sectas y en las organizaciones autoritarias. Tal como sucede dentro del partido comunista Chino.

*Consultor y analista político.