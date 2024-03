Bueno para filosofar

Cumple veinte años La vuelta a la caverna, ensayo propicio para tiempos de conflictos bélicos, escrito por el español Gustavo Bueno. Polémico, es la antítesis de la figura edulcorada que frecuentemente se carga la representación de la filosofía a través de influencers y afines. En este libro hace foco en las contradicciones que encierra la mecánica de la política porque, para él, la globalización puede verse “como una idea que admite el plural, ‘las globalizaciones’, sin perjuicio de que estas globalizaciones puedan mantener entre sí relaciones de incompatibilidad”, o como una globalización “única, entendida como un proceso envolvente atribuido al género humano”.

Bueno sabe dar ejemplos comprensibles para cualquiera. Ante uno de los actos que se hicieron tras el atentado a las Torres Gemelas, dijo: “No deja de causar sorpresa la reacción inmediata, muy explicable psicológicamente, pero inexplicable políticamente, que se produjo en la sede central de la ONU en Nueva York: en el acto institucional que se celebró en cuanto se conoció la magnitud del atentado, los presentes, presididos desde una tarima por Kofi Annan, portando velas encendidas de diseño, entonaron la canción Imagine, de John Lennon: “Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo, nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz”. Difícilmente podemos imaginar un ideario poético más contradictorio con la política de la ONU. Porque lo que en él se pide es su disolución: no puede haber Naciones Unidas si no hay naciones, países.

Quizás, uno de los mayores legados de Bueno sea la habilidad de hacerse entender por legos, sin mutilar lo que es el métier de los suyos: el arte de filosofar, sin imponerse límites. Alguien para leer, aunque entendamos o nos guste poco.