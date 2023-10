Cómo cubrir el estado bélico que enfrenta a Israel y Hamas

A dos semanas del ataque sorpresivo, sangriento y brutal de Hamas sobre el espacio fronterizo de Israel con la franja palestina de Gaza, y la respuesta del gobierno israelí también intensa, la cobertura periodística del conflicto es un tema que puede interesar a los lectores de PERFIL para facilitarles el mayor acercamiento posible a la verdad. Por cierto, la verdad se escurre entre los dedos cuando la guerra se apodera del escenario. No es casual, entonces, que la Red Internacional de Periodistas haya publicado en su espacio Ijnet un artículo que tituló “Consejos y recursos para cubrir el conflicto entre Israel y Gaza”.

“Se están compartiendo toneladas de información en la web y las emociones están a flor de piel, como es comprensible. Todo el mundo parece tener una opinión, que vuelca a las redes. Pero por desgracia, estas están menos preparadas que nunca para gestionar todo el contenido que circula por ellas”. Así define la situación la nota de Ijnet, que formula varias recomendaciones:

Ofrece a tus lectores datos y cifras que hayas verificado. Deja claro que esos hechos y cifras cambiarán. El alcance de los atentados de Hamas del 7 de octubre aún está por verse, y la operación militar de Israel en Gaza parece estar solo en sus primeras fases. Sitios que se actualizan en forma permanente y contienen datos chequeados: Seguimiento de los ataques en Israel y Gaza, de The New York Times; cómo se desarrolla el conflicto, de The Washington Post; la guerra entre Israel y Gaza en mapas y gráficos, “Live Tracker”, de Al Jazeera.

Durante las crisis, la desinformación se propaga a un ritmo alarmante, especialmente en las redes sociales. Sea cual sea la plataforma que elijas –X, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, y la lista continúa–, te toparás con contenidos falsos. Circulan imágenes manipuladas, audios falsificados, deepfakes y mucho más. Al consumir la cobertura de los medios hay que tener en cuenta el medio en sí, el autor, las fuentes utilizadas y la fecha de publicación.

Los periodistas deben informar sobre la retórica y las acciones de los principales actores de este conflicto –el gobierno israelí y Hamas–, así como sobre lo que está en juego desde el punto de vista geopolítico. Pero si nos centramos solo en los actores de alto nivel, corremos el riesgo de simplificar excesivamente el conflicto y de racionalizar o ignorar las muertes y el trauma de los civiles israelíes y palestinos.

Dedica tiempo a informarte sobre el contexto más amplio que rodea la situación actual. Identifica a los actores implicados y distingue entre dirigentes políticos y civiles. Infórmate sobre la geopolítica vinculada a los acontecimientos.

Es importante entender qué es un crimen de guerra, así como términos como “limpieza étnica” y “genocidio”, cuando se trata de conflictos armados. Hay que saber que, de acuerdo con el derecho internacional, no toda muerte de civiles en un conflicto es un crimen de guerra. Clasificar todas las muertes de civiles como crímenes de guerra corre el riesgo de socavar la información sobre los crímenes de guerra cuando se producen.

Informar sobre los últimos episodios de violencia entre Israel y Gaza ya ha resultado peligroso para los periodistas sobre el terreno. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, desde el 7 de octubre (el artículo está fechado el 14) han muerto al menos once periodistas, nueve palestinos, uno israelí y otro residente en Beirut. Otros dos están desaparecidos, dos han resultado heridos y la policía israelí ha detenido a un periodista.

Recomiendo a los lectores de PERFIL, sea cual fuere su posición personal ante el conflicto, que recurran a medios y periodistas creíbles, analicen sus publicaciones y saquen sus conclusiones.