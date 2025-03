Con el Papa, no

Hay momentos donde se cruza una frontera. En mi caso fue la burla y la falta de respeto a un Papa de 88 años convaleciente. Me resulta más “vergonzoso” (esa fue la palabra que usó el periodista Eduardo Feinmann para referirse a la labor de Jonatan Viale) la cobertura sobre la salud del Papa del programa de Radio Mitre Alguien tiene que decirlo (el problema es qué se dice), que la interrupción del reportaje a Javier Milei en el programa ¿La ves? La maldad es éticamente peor que la estupidez (stupere: quedar paralizado, aturdido).

No solo a mí el ataque desmesurado al papa Francisco atraviesa un Rubicón, recuerdo a Eduardo Eurnekian cruzando públicamente a Javier Milei en septiembre de 2023 cuando ya había sido el candidato más votado en las PASO. Allí dijo que Milei atacaba al Papa “para sus burdos objetivos personales”. Parece que Milei lo aprendió que útil sería poder tener la misma influencia frente al colega:

Un gran periodista, el mejor exponente de la escuela clásica argentina de la última mitad del siglo pasado, Claudio Escribano, a quien aprecio personalmente mucho a pesar de las diferencias ideológicas, lo que aumenta el valor de ese sentimiento, dijo hace tiempo que el diario La Nación engalanaba a periodistas destacados de otros medios cuando los incorporaba a su staff. El prestigio bien ganado de décadas de La Nación los investía y transformaba a esas personas en más valoradas y respetadas por la audiencia. El ejemplo más notorio es el de Carlos Pagni, quien provenía de la redacción de Ámbito Financiero.

Entiendo que algo similar pasó con periodistas que llegaron de medios aún menos prestigiosos a sumarse al staff de LN+, pero creo que el aura que otorga la pertenencia a un colectivo profesional meritorio no alcanza a producir esa transformación si al mismo tiempo el periodista no desarrolla su propia evolución intelectual. Los méritos de Carlos Pagni son propios y el mejor ejemplo son aquellos periodistas que pasaron por LN+ sin lograr esa elevación profesional.

Clarín es otro colectivo que agrega al periodista un segundo apellido y seguramente ocupar radialmente el espacio que era de Longobardi y, ya sin Lanata, ser el portabandera en los avisos de Radio Mitre, elevó el status profesional de Feinmann. También se sienta más libre de embestir contra el Papa, porque en LN+ la principal exigencia profesional que se les colocó a quienes se incorporaron a LN+ en su relanzamiento era ser respetuosos con el Papa.

Pero una cosa es criticar la opiniones políticas del Papa y otra es regodearse con la enfermedad, especular con su muerte y hasta el funeral en su convalecencia. El lenguaje soez, despectivo, que Feinmann viene utilizando desde su estrellato en la radio y el canal de noticias de Daniel Hadad hace dos décadas, fue precursor de lo que hoy escuchamos en varios canales de noticias y hasta se podría decir que fue el huevo de la serpiente de un leguaje que luego se trasladó a la política y tiene en Javier Milei su hipérbole. Esa agresividad oral para referirse a personas con las que no simpatizan, siempre de mal gusto, cruza el Rubicón cuando se deshumaniza al punto de carecer de la más mínima inhibición frente a la enfermedad y peor aun la muerte.

Es válido el reclamo a los dueños de los medios de comunicación que los emplean y a las organizaciones profesionales que nos agrupan a los periodistas para marcar un límite. No importa el rating que consigan ni la cantidad de engagement que obtengan sus comentarios en las redes sociales porque su descrédito afecta a todo el periodismo.

Somos los propios periodistas los responsables de autorregularnos e informar a las audiencias cuáles son las buenas y malas prácticas de nuestra profesión. Toda actividad precisa de una pedagogía interna y externa para irse mejorando. En la columna del programa de las mañanas en Radio Perfil ayer viernes titulada “La salud del Papa y la derecha de mal agüero” hay una síntesis de mis críticas a Feinmann con documentos audiovisuales intranscribibles en una columna de texto donde se desprende que no se trata de un error producido por una fuente equivocada, sino de una persistente visión negativa tanto sobre la salud del Papa como de su imagen pública y visión del mundo. Incluye la opinión de Miguel Wiñazki, autor del canónico libro La noticia deseada sobre quienes se anticipan a anunciar la inminente muerte del Papa.

No es solo un fenómeno argentino, también se sumó el video de curas conservadores españoles diciendo: “rezo para que el papa Francisco vaya pronto al cielo”. Lo que claramente desean no es solo la desaparición física de la persona sino la finalización de un papado con el conjunto de ideas que impulsa. El papado más renovador desde el Concilio Vaticano II por lo mismo que quien lo convocó, el papa Juan XXIII, fue agraviado por los conservadores de entonces, y similar a Francisco en, como dijo Hannah Arendt de él, parecerse más a la prédica pastoral de Jesús.

Este Papa, como bien sostuvo la excelente corresponsal de La Nación en Roma, Elizabetta Piqué, es también el Papa de los no católicos acercando al Vaticano aquellos que se habían alejado, eran ateos o agnósticos como en mi caso. En enero pasado el reportaje largo de los domingos de PERFIL fue al filósofo italiano Franco Bifo Berardi, quien siendo ateo dijo: “El papa Francisco es la única persona hoy que me permite seguir creyendo, no en Dios, pero en el hombre. Gracias a Francisco creo que hay hombres honestos, sinceros, humanos”.

Entrevistada también el viernes en la mañana de Radio Perfil Elizabetta Piqué se refirió a la mejoría del Papa, a la sorpresa que generó el audio que el jueves envió Francisco agradeciendo a los que se preocuparon y rezaron por él, siendo ese audio prueba de mejoría, porque personas jóvenes que padecen neumonía bilateral hasta se quedan sin voz durante dos semanas. La corresponsal dijo que: “Hay expectativas con que haya un video de Francisco para el Ángelus de este domingo”:

En cualquiera de los casos, aunque no hubiera mejorado y fuera cierto lo que Feinmann creía sobre el estado de Francisco horas antes de que se difundiera la voz del Papa, cuando en Radio Mitre dijo “ya nadie cree en los comunicados de prensa del Vaticano sobre la salud de Papa”, y aunque hubiera empeorado como ya sucedió varias veces en las últimas semanas, nada justifica anticipar el funeral de alguien que está luchando por su vida ni hacer chistes con un humorista sobre la salud de quien atraviesa un estado crítico.

Ojalá Feinmann recapacite sobre la influencia que genera desde la posición encumbrada que detenta y se inhiba de compartir sus deseos o los de su audiencia cuando sean impúdicos.