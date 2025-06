Democracia en confusión

El 80 % de los argentinos piensan que la democracia es el mejor sistema para vivir. Sin embargo no se ponen de acuerdo en que es la democracia ,quienes la representan, y quienes atentan contra ella.

El fallo de la Corte sobre Cristina reavivo la discusión. Quienes celebran que la ex presidenta este en prisión aplauden la decisión de la Corte como un fallo justo, dictado por una institución indiscutida. Quienes cuestionan el fallo hablan de inconsistencias en las pruebas y de proscripción política, acusando que hemos dejado de vivir en un estado de derecho y que estaríamos manejados por las corporaciones y o por un presidente autoritario que no cree en la democracia. La mitad de los argentinos creen eso de Miei. que es autoritario y no cree en la democracia. Pero lo mismo sucedería si preguntamos por Cristina o por Macri.

Los argentinos creen en la democracia pero no en sus instituciones. No confían en el parlamento, no confían, en la justicia y tampoco demasiado en el ejecutivo de turno . No es este un tema que haya comenzado ahora. El sentimiento positivo hacia la democracia parece más arraigado por contraste al autoritarismo y genocidio del proceso militar que por la virtud de sus instituciones.

Con la crisis del gobierno de Alfonsín y el descreimiento en su palabra, todo lo que se había ganado con el Nunca mas del juicio a las Juntas comenzó a perderse. Y eso se profundizó durante el gobierno de Menem, la convertibilidad coexistia con “ el robo para la corona” y la Corte de la mayoría automática.

Néstor Kirchner logró que renuncien ante la amenaza de Juicio Político, y promovió nombres que en general tuvieron un alto consenso, pero desde allí en adelante el tema se fue degradando y llegamos a la actual situación de tener 3 cortesanos respetados por unos repudiados por otros.

La población hace una diferenciación entre los fallos vinculados a la política con los vinculados a la vida civil. La imagen de la justicia es fuertemente negativa, cuando piensan en términos de vida cotidiana donde el paradigma son los jueces que sacan presos de la cárcel que al otro día están cometiendo un delito. Pero cuando se trata de Comodoro Py y la Corte la evaluación de los fallos está precedida por los sentimientos de los votantes. Sobre el Poder hay una mirada escrutadora auque la justicia no actue . Lo fue en los casos de Menem y Cristina. Pero sucede también con los que no tienen fallos. Mieli es sospechado por el caso Libra ,Macri por temas como el correo y lo que fue en su momento el contrabando de Sevel.

En el caso del parlamento también su prestigio esta por el suelo. Hubo casos resonantes como cuando el Menemismo ganó una votación haciendo que un extraño ocupe una banca y que decir de la Banelco en el Senado.

Esta contradicción entre creer en el sistema democrático pero no en las instituciones en las que esta se afirma, no es solo un problema argentino. Sucede en todo el mundo occidental.

Tenemos entonces una dirigencia e instituciones cuestionadas y un modo de vida que todos dicen querer. Pero esa democracia a veces no queda muy claro de qué se trata.

Es sobre el derecho al voto ¿es sobre la libertad de expresión,? se trata de la libertad para tener propiedad privada?, se trata de la libertad de circular y expresarse.? Se trata de las oportunidades que deben tener todos para tener un trabajo digno, o de alimentarse adecuadamente.

Del acceso a la salud y la educación ¿ Sobre todo esto hay un manto de dudas de confusión de incertidumbre. Porque en el mundo crecen las autocracias seria bueno de que nos pongamos de acuerdo sobre que estamos hablando cuando hablamos de democracia.

*Consultor y analista político.