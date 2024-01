El bipartidismo cuestionado

La conmoción creada por el dictamen del DNU podrá tener diferentes interpretaciones. No solo porque modifica múltiples leyes dictadas por el Congreso de la Nación y afecta intereses disímiles sino también porque proviene de un gobierno surgido por fuera del bipartidismo que dominó el escenario de la política argentina. La Libertad Avanza (LLA) constituye un partido atípico con un liderazgo personalista diferente al de Unidos por la Patria, integrado por todos los sectores del peronismo, o de Juntos por el Cambio, que reunió al PRO y al radicalismo, que han dominado la composición de las cámaras de Diputados y Senadores.

La Argentina atravesó graves momentos en el pasado. Las crisis de 1989 y 2002 pusieron a prueba el compromiso político del bipartidismo de sostener la institucionalidad y apoyar a las autoridades del momento para superar situaciones que orillaron el caos y la disolución. La renuncia de Raúl Alfonsín y la asunción prematura de Carlos S. Menem es recordada hoy como un incidente, pero en su momento amenazó con arrastrar a las fuerzas políticas por la incapacidad para encarrilar la economía con una inflación del 3.080% en 1989 y el 2.314% en 1990. Herman González implementó la confiscación de los depósitos con el Plan Bonex y Domingo Cavallo continuó la tarea con el Plan de Convertibilidad el 1º de abril de 1991. La tasa de inflación bajó al 768% en 1991y al 5,4% en 1992.

La renuncia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 desencadenó uno de los momentos más trágicos en la historia de la democracia. La Asamblea Legislativa fue convocada para escoger sucesivos presidentes fracasados en escasos días hasta desembocar en la designación de Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002. La crisis de la convertibilidad produjo una de las más groseras transferencias de ingresos y llevó a una dramática caída de los salarios reales al empujar el tipo de cambio de 1 a 4 pesos por dólar para encauzar la macroeconomía. El entonces ministro de Economía, Jorge Luis Remes Lenicov, y su sucesor, Roberto Lavagna, ocupan hoy un lugar destacado entre los próceres por haber encarrilado el desmadre creado por la incapacidad de asumir las responsabilidades para rectificar en su momento las distorsiones macroeconómicas.

Nadie duda de que la situación actual es grave y que las decisiones para corregirla provocarán inquietud porque afectarán a los sectores más débiles de la sociedad, que podrían ser manipulados para cuestionar no solo las medidas sino también la legitimidad del presidente Milei aduciendo que las promesas de campaña no coinciden con las acciones adoptadas durante las primeras semanas sin ninguna referencia a las políticas del gobierno anterior o porque ubica al Congreso en un segundo plano. No se percibe la posibilidad de un impasse o un verano sin tormentas. Todo indica que existe una clara predisposición de agudizar los conflictos para socavar la credibilidad y el margen de acción de las nuevas autoridades. El fantasma del helicóptero todavía está vigente en el imaginario de los militantes más estridentes, que han hecho del reclamo la excusa de su existencia.

Las tensiones del sistema político no aparecen por la inexperiencia; son consecuencia de la aparición de una nueva estructura que emergió por fuera del bipartidismo, le pone límites y cuestiona su futuro en el estado actual. Las fuerzas políticas, y en especial el peronismo (en sus diferentes versiones) o el radicalismo (con sus personalismos), acostumbraban alternarse en la participación en el Congreso de la Nación y en las gobernaciones. La irrupción de la LLA pone en cuestionamiento no solo la vigencia sino también las posibilidades de subsistencia en el futuro si el actual gobierno llegara a tener un mínimo de éxitos para revalidar su permanencia para un próximo período.

Los cambios en el sistema de representación generan resistencias inevitables porque nadie está dispuesto a ceder el papel protagónico después de haber acumulado durante décadas un poder que parecía inexpugnable. Este realineamiento intensificará la inestabilidad y eliminaría cualquier posibilidad de generar consensos con el propósito de acelerar los tiempos políticos.

