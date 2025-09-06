El gesto político de Leo antes de la despedida

En estos días en la que la selección está jugando los últimos partidos oficiales de las eliminatorias, apareció una foto. Pero antes de avanzar, retrocedamos. Me acuerdo que en los días posteriores a la muerte del fiscal Nisman, la siempre brillante pluma de Eduardo van der Kooy, en Clarín, denunció que al fiscal lo había asesinado un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba (tenemos que agradecerle que al menos no haya dicho que fue un comando alienígena que forma parte del eje del mal interplanetario…). Esa hipótesis se extendió por el mundo mediático neo-fascista y por políticos de esa línea, como la siempre brillante Patricia Bullrich. Y de repente, cuando esos delirios parecían olvidados (mientras la causa de la muerte de Nisman sigue sin develarse, en un verdadero fracaso de la Justicia) reaparecieron de golpe.

Ocurrió con las tan mentadas escuchas a ese señor de apellido Spagnolo acerca de Karina 3% Milei. Bullrich y otros por el estilo les adjudicaron la supuesta operación a iraníes, venezolanos y, en vez de cubanos, a rusos. Bueno, de todo se vuelve menos del ridículo. Pero también acusó a otros políticos, a periodistas y al Chiqui Tapia (aquí ya nos vamos acercando al fútbol, tema habitual de esta nota sabatina). Supongo que Tapia cayó en la volteada por su cercanía con Toviggino y por su oposición a la privatización de los clubes del fútbol, negociado que hace agua en la boca de los Milei y los Macri, entre otros. Y entonces, pasó lo que decía al comienzo: apareció una foto. Una foto de Messi con Tapia, sacada a propósito para intervenir en el asunto (de hecho, Messi no está con ropa deportiva, y le está dando a Tapia una palmada afectuosa). Sobre esa foto, el sitio La política online tituló: “Messi respaldó al Chiqui Tapia tras la denuncia de Bullrich sobre el intento de voltear al Gobierno”. Y como subtítulo, agregó: “El astro se mostró con el titular de la AFA después de las acusaciones de la ministra. Se reflota el temor del Gobierno a un choque con el 10”.

¿Es esta una de las más políticas intervenciones de Messi? Es muy probable. Sigo con el contenido de la nota de La política online: “Poco después de ser acusado por Patricia Bullrich de integrar una ‘operación criminal’ junto a espías rusos y venezolanos para voltear al Gobierno, Claudio Chiqui Tapia recibió un fuerte gesto de respaldo de Lionel Messi. ‘¡Cómo sonríe el 10! Qué alegría volver a verte, Leo querido’, posteó Tapia en su cuenta de X junto a una serie de fotos distendidas con el astro, a quien recibió en el predio de la AFA en Ezeiza. Horas antes, Tapia fue sindicado por la Ministra de Seguridad como parte de un complot con espías rusos para ‘derrocar’ al Gobierno”. Dejo de citar porque me queda poco espacio, pero no dejo de pensar que estamos en presencia de un gesto plenamente político de Messi.

Messi, habitualmente mudo o semi-mudo en estas cuestiones, demuestra aquí toda su sabiduría para intervenir en unas ligas que habitualmente no son las suyas. Quizás en esta etapa final de su carrera estemos conociendo un Messi político que no conocíamos.