sábado 27 de diciembre de 2025
COLUMNISTAS
avances

El grito sagrado

Martín Kohan
Martín Kohan

Trasladémonos imaginariamente al año trece. No al último, ni al anterior, sino al del mil ochocientos. 1813, sí: el año de la Asamblea. La independencia no se declaró todavía, pero el Padre de la Patria ya está de regreso en la patria y va iniciando, diligente, su gesta de Libertador. Libertad, independencia: eran temas muy de esos días. Y en esos días, precisamente, la Asamblea del año XIII (aquí tocan números romanos) declaró la libertad de vientres, esto es, a corto plazo, la abolición de la esclavitud.

Dejemos de lado, en este caso, al menos por el momento, a Hegel y su dialéctica. Supongamos que hubiese algunos que, por la razón que fuese, reclamaran para sí mismos el mantenimiento de la esclavitud. Supongamos que lo exigieran: el grillete, los latigazos, la pernada, los abusos; supongamos que exigieran que no fueran suprimidos el trabajo a destajo ni las tan patentes humillaciones con que largamente se los sometía (a ellos y a su descendencia). Ser tratados como animales o, peor, como meras cosas (pues el buen propietario, a sus vacas o a sus caballos, podría llegar a tratarlos mejor que a sus esclavos).

No había caso: ya estaba prohibida. La esclavitud quedaba prohibida. Quienes nacieran, a partir de 1813, en un país que como tal estaba todavía por verse, serían libres, libres de hecho. Y no podían renunciar a eso, no podían desistir de eso. Quizás quepa parafrasear aquí a Jean-Paul Sartre, eso que Sartre escribiría en Francia y mucho después, y decir que en cierto modo estaban condenados a la libertad. La esclavitud ahora estaba prohibida, la libertad era ahora obligatoria (¿paradoja? Puede ser. Pero al menos no la trampa de llamarle libertad al poder de sojuzgar, a las tretas de los dominadores). Quien quisiera ser esclavo, ser la cosa y la propiedad de un amo, no podía: era libre.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Es sabido que en esa libertad perduraban la explotación, la dominación, el sometimiento; es sabido que la obtención social de una libertad más verdadera y más plena está todavía pendiente. Pero aquello del año trece fue sin dudas un avance. Y eso en base a una consideración fundamental: que una nación, como tal, no podía ser de veras libre, si en ella existían esclavos. No era asunto de cada cual, ni un arreglo “entre privados”; fue la manera en que una nación pensó de veras su libertad. A nadie, para que la hubiese, se podía rebajar a indignidad, porque eso volvería indignos a todos. El himno nacional y su grito sagrado se habían estrenado apenas unos días antes.

También te puede interesar
En esta Nota