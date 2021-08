Elecciones, ideología y discurso

Muchos años pasaron para que los formatos y sistemas que se anclaran en esa época nos visitaran hoy con sus consecuentes cambios. Desde la Revolución Francesa hasta hoy, cambiando los sistemas electivos, hay algo en lo que siempre se confrontó, de manera más o menos implícita: la ideología. Más lavada, menos lavada, con sistemas hiperpersonalistas a partir de la ruptura del sistema de partidos tradicionales. La ideología siempre estuvo presente, y en este punto no puedo dejar de nombrar y recomendar el libro de Mario Riorda ¡Ey, las ideologías existen!. Pues claro que sí. Porque disfrazadas o no, forman parte de nuestra historia, nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestros mandatos y nuestras elecciones.

¿De qué se trata esta elección? Una disputa entre oficialismo (plebiscito) y oposición, sin ideas y con muchas críticas. Hay otras lecturas, de un proyecto de país imbuido de valores, que son propios de las ideologías. ¿Y cómo se transmiten? A través de la comunicación, claro. No hay política sin comunicación, y sin mensaje. El terreno de la comunicación es el lugar de batalla, donde las palabras cobran identidad, sentido y significación.

Los eslóganes y las promesas de campaña ya son poco creíbles. Alguien dijo “Pobreza cero”, “Vinimos a unir a los argentinos”; no sólo no fue así, fue totalmente al revés. Serás esclavo de tus palabras. Coincidimos en que las elecciones legislativas no son iguales a las ejecutivas; entonces, ¿que tienen de especial estas elecciones? La carrera a 2023.

Siempre se trata de contrastes, hasta las palabras lo son, son apropiaciones de espacios políticos. El peronismo en sus distintas expresiones nos habla de patria, de justicia social, de soberanía económica, de lo popular y nacional, de la inclusión, y por supuesto de los vulnerables, los excluidos y los trabajadores. Es un proyecto político de país, pero también es un proyecto de vida. Ahora bien, de qué nos habla la oposición, tan fracturada hoy, de la república donde vimos que la manipulación de la separación de poderes no existe. Donde se menciona la corrupción como bandera y resulta que hasta las luces led que compraban los funcionarios eran de un funcionario. Pura cháchara. Pero siempre habrá hambre de una ideología que quiere escuchar esas palabras, porque forman argumentos que responden a sus creencias. Se vio en el cierre de listas una unidad del Frente de Todos y una interna entre el PRO y la UCR, ¿por qué? Porque hasta ellos mismos tienen diferencias discursivas y de valores.

Hablemos de la famosa “libertad”. No hubo “impedimento” de libertades, solo provocación. Hubo un Estado presente que veló por uno de los servicios básicos que el Estado debe prestar: la salud. Pero claro, aparece de nuevo la ideología, ¿importo yo o importan los demás?

No es una época fácil la que atravesamos, solo que este escenario, la pandemia, fue un elemento crítico para generar argumentos. Si el Estado te cuida, es demasiado interventor, y si no lo hace, es un gobierno con desidia. Claro que la información juega un rol importante. Lo que resta decir es que cada uno y cada una consumen información de acuerdo a la empatía con sus ideas. Como corolario, esto decanta en qué y quiénes importan. ¿El núcleo privilegiado? ¿La patria nacional y popular?. Así las cosas, más que un problema político es un problema cultural.

Aunque algo claro hay, errores cometen todos los gobiernos, pero el actual no esquivó la pandemia, trabajó incansablemente para conseguir vacunas y bajar los contagios. Y lo hizo. No fue promesa, fue un hecho. Siempre algo va a molestar, pero cuando moleste, miren al mundo; no a todos los países les fue bien. Los argumentos engañosos solo sirven para sembrar desinformación. Falta todavía para las elecciones, y será una elección reñida. No por lo que haya hecho o no el Gobierno. Serán las ideologías las protagonistas. ¿Vale ganar a cualquier costo? ¿O dejar las convicciones en la puerta de entrada?

*Politóloga. Consultora y analista política. Docente universitaria (@barbaritelp).