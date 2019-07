por Jorge Fontevecchia

Sonrío a eso de las 6 de la tarde, cuando se enciende la rotativa que imprime varios diarios en Editorial Perfil. Es por el olor a tinta que perfuma las zonas cercanas de la redacción. Y porque los olores llegan directamente a las emociones, que en mi caso recuerdan mi infancia jugando entre bobinas de papel de las imprentas del mundo de mi padre. Eso me llevó a imaginar que si nuestro diario tuviera perfume podría generar la misma sensación agradable a todos nuestros lectores que a mí me produce la tinta.

La imaginación nunca tiene una sola fuente de inspiración. En las revistas hubo varios ejemplos de publicidades de perfumes en las que, al levantar un adhesivo, se esparcía la fragancia que se buscaba promocionar. Pero una cosa es hacerlo en una pequeña parte de una página y otra en toda una publicación.

Tampoco las realizaciones tienen un solo autor. En la búsqueda de perfumar el diario PERFIL nos cruzamos con “una fábrica de sueños” que no imaginábamos que existiera y con la que desarrollamos inmediata empatía (me gusta definir a Editorial Perfil como “una fábrica de palabras”). Se trata de la mayor empresa de perfumes del mundo, Givaudan, fundada en 1768, que tiene 150 maestros perfumeros en todo el mundo, concentrados en cinco estudios ubicados en París, Nueva York, Dubai, Singapur y San Pablo, donde los artistas de fragancias se conectan con diversas culturas y tendencias locales.

Escuchando sus testimonios sobre el olor de la suave piel de un bebé, de una ciudad, de la lluvia de verano o de café recién hecho, aprendimos que nuestra capacidad de oler es la más poderosa y evocadora de todos nuestros sentidos. Que cuando experimentamos un olor por primera vez, nuestro cerebro registra la impresión evocada y la almacena durante años, lista para regresar a una experiencia memorable en cualquier momento. Este vínculo neuronal entre olor y memoria se debe a que el bulbo olfativo que procesa los olores tiene conexiones directas con los centros de la emoción y la memoria del cerebro.

Givaudan sostiene que “vemos el mundo a través de nuestras narices”. Sus fragancias brindan placer a millones de personas diariamente, en perfumes de prestigio de diseñador hasta perfumes de limpiadores funcionales, productos de lavandería y productos de cuidado personal en todo el mundo. Desde el momento en que nacemos hasta la vejez, los aromas son un viaje de toda la vida de los sentidos. Transformar el estado de ánimo es parte del trabajo de Givaudan, a tal punto que patentaron la fragancia que mejora la calidad del sueño midiendo con electroencefalografías la actividad cerebral de las personas que duermen en respuesta a los olores.

Desde el perfume hasta el detergente en polvo, el aroma estimulante del jazmín en los grandes shoppings hasta el uso del aroma para mejorar su experiencia cinematográfica en los cines 4D, utilizan fragancias para desencadenar emociones, crear recuerdos, curar males o fomentar una sensación de familiaridad reconfortante.

En las escuelas de perfumería de Givaudan se creó el 30% de todas las fragancias del mundo (vale la pena ver su video: http://bit.ly/fragancias-desde-1930). Apenas una muestra de su impresionante lista de perfumes la integran Christian Dior: Miss, Poison y J’Adore; de Yves Saint Laurent: Y, Rive Gauche, Opium y Kouros; de Nina Ricci: Air du Temps; de Givenchy: L’interdit, Ysatis y Wau; de Balmain: Mousier; de Paco Rabanne: Calandre, Homme y 1 Million; de Van Cleef & Arpels: First; de Oscar De La Renta: Oscar; de Azzaro: Pour Homme; de Hermès: Eau d’Orange Verte; de Cartier: Must; de Calvin Klein: Obsession; de Cacharel: Loulou; Kenzo; de Thierry Mugler: Angel; de Shiseido: Féminité du Bois; de Bulgari: The Verts; de J.P. Gaultier: Le Mâle; de Hugo Boss: Hugo; de Armani: She; de Burberry: Brit; de Dolce & Gabbana: The One; de Prada: Infusion d’lris y Luna Rossa; de Gucci: Guilty; de Montblanc, Legend; de Versace: Eros; de Ralph Laurent, Polo Red; de Carolina Herrera: Good girl; Tiffany; de Chloe, Nomade.

Siendo la compañía líder mundial de sabores y fragancias, Givaudan toca las emociones de miles de millones de personas todos los días, en todas partes. Agitando emociones, despertando recuerdos, mejorando los sentidos. Y por primera vez en el mundo lo harán en un diario de papel durante el próximo mes de agosto en PERFIL, con una fórmula que combina casi cien ingredientes como citrus, hesperídica, pino-eucaliptus, menta, cardamomo, lirios del valle, madera y ámbar. Fueron necesarios meses de pruebas para conseguir que el papel lograra capturar la fragancia y mantenerla en el tiempo.

El diario PERFIL ya fue el primer diario 100% a color del país, elegido el diario mejor impreso de Latinoamérica en 2009 durante Latingraf, realizada en Lima, su impresora fue la primera en tener ISO 9001 en Argentina, y ahora será el primero en ser perfumado, en su continua búsqueda de innovación.