Inspector de zócalos

Pasó la otra noche. Boca acababa de ganarle a San Lorenzo por dos a uno y Diego Martínez, su director técnico, brindaba una conferencia de prensa. Hacia el final, se detuvo a analizar el error que derivó en el gol recibido: una mala salida de Lema. Martínez desarrolló una consideración conceptual clara y sesuda: “Nosotros hablamos con los muchachos de dos tipos de errores: de ejecución o de decisión”. Y precisó: error de decisión es tratar de salir jugando cuando el rival presiona mucho. Error de ejecución es hacerlo cuando corresponde, pero fallar con la pelota. Como el de Lema había sido un error de ejecución, Martínez concluyó: “No hay ningún tipo de problema”.

Ahora bien, mientras él desarrollaba todo esto, en el zócalo de la pantalla de ESPN se leía la siguiente frase: “Hay errores de ejecución y de decisión”. ¿Era eso lo que estaba diciendo? No, no era eso. Era incluso lo contrario. Mientras Martínez eximía de culpas, el zócalo en cambio expresaba un reproche (y un reproche duplicado). Mientras Martínez decía: no hay problema, el zócalo lo mostraba preocupado. Es algo más que una tergiversación: es hacerle decir lo que no dijo, lo opuesto de lo que dijo.

La frase suelta es sacada, ya no de contexto, sino del texto; el texto como tal se esfuma y lo que se pone en circulación es una esquirla deformada y deformante. No es tan grave con el fútbol, porque el hincha en general profundiza y no es tan fácil de engañar. Pero, ¿qué pasa con otros temas más importantes de la realidad social? En principio, pasa lo mismo: las frases suelen circular sueltas, desgajadas, inconexas; ya sea en la escala reducida que admite el ex-Twitter, diciendo lo que en verdad no se dijo, o bajo un proceso indiscriminado de tiktokización que aprieta las imágenes en no más de tres minutos de duración, que es el máximo de atención mental disponible. Se llega incluso a rebatir artículos sin siquiera haberlos leído, reducidos al fragmento o al abstract o incluso sin saber más que el título (ufano de desconocer, llegó a hacerlo, y sin pudor, el vocero presidencial, hombre de Estado).

¿Cómo se soluciona todo esto? Con más y mejor educación.

El presidente Milei lo sabe. Es por eso que la ataca.