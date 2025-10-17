La pesadilla americana

¿Cuál es el sueño de los hipócritas? ¿Que triunfen las verdades de sus engaños? Estoy en el Norte ahora, donde Trump pretende gobernar como un rey, criticando otras autocracias, falso pacificador inmiscuido en territorios donde aporta miles de millones de dólares en asistencia militar, y que acaba de otorgarle a la Argentina (a Milei) un dinero (manotazo de ahogado) que nunca sabremos cómo lo estamos pagando y que los mismos ciudadanos de los Estados Unidos cuestionan dadas las restricciones económicas que Trump les impone, comenzando por el sistema de salud y sobre todo la ferocidad del ICE. Hipocresías. Es literalmente escalofriante que esta agencia del departamento de seguridad de los Estados Unidos… ¡tenga las siglas del hielo! Inmigración and Customs Enforcement, traducido como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¡Servicio de inmigración! Megahipocresía. Servicios de expulsión, de separación. Cientos de familias disgregadas. Me recuerda los organismos que inventa Georges Orwell en su novela 1984, (publicada en 1949): Ministerio de la verdad” para reescribir la historia (genial antecedente de la “posteridad), Ministerio de La Paz (para promover la guerra), Ministerio del amor (donde se sitúa terrible y famosa habitación 101, antecedente de la ESMA), y Ministerio de la Abundancia (repartijas, bah). Siempre admiré la capacidad crítica de los escritores estadounidenses de la sociedad a la que ellos mismos pertenecen, empezando por Hawthorne, Salinger, Hemingway, Fitzgerald, Vonnegut, DeLillo o Toni Morrison. Como describe Sartre, refiriéndose a la desesperación de Faulkner, “esto no puede durar y, sin embargo, el cambio no es ni siquiera concebible, vivimos en la época de las revoluciones imposibles.”

El ICE no es ficción, está sucediendo. Y como señala Wikipedia, “se ha convertido en una herramienta de intimidación y ha sido acusado de numerosos abusos contra los derechos civiles”. Hoy justamente, asistiré a una expansiva manifestación que sucede a lo largo y ancho del país, No Kings, en protesta de las medidas represivas de Trump contra la migración y su decisión de desplegar el ejército en las calles de las ciudades más progresistas (Washington, Los Ángeles o Chicago). Una pesadilla orquestada por la hipocresía democrática.